Atmosfera wokół Dino wrze, w efekcie przez ostatni miesiąc kurs akcji zmalał o blisko 17 proc. Od 17 kwietnia trend spadkowy stał się jeszcze wyraźniejszy i kurs stracił w tym okresie 10 proc.
Powodem zniżki jest m.in. spór związkowców należących do OPZZ Konfederacji Pracy z zarządem, który nie stawił się na zaplanowanych na 27 kwietnia negocjacjach.
„Stawił się zespół negocjacyjny Międzyzakładowej Organizacji OPZZ Konfederacja Pracy oraz mediator wyznaczony przez ministerstwo. Ze strony Dino Polska nie pojawił się nikt. Z uwagi na brak dialogu wkrótce zaplanujemy pierwsze protesty. Równolegle ruszają intensywne przygotowania do strajku generalnego, bezterminowego” – informuje związek zawodowy.
Poprosiliśmy Dino o komentarz. Uzupełnimy artykuł, gdy go otrzymamy.
Spółka od lat w zasadzie nie prowadzi jednak polityki informacyjnej i nie kontaktuje się z mediami. Ogranicza się do publikowania komunikatów giełdowych. Na maile dziennikarzy nikt nie odpowiada, w efekcie to związkowcy prowadzą ofensywę informacyjną i są w tym bardzo skuteczni.
Ich postulaty to wzrost płac, utworzenie Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz przestrzeganie przepisów Kodeksu pracy. Według związkowców, w firmie miało dochodzić do licznych naruszeń, które zgłaszano do Państwowej Inspekcji Pracy. Pracownicy podkreślają, że obsada sklepów jest za niska, w efekcie zespół zmuszony jest do pracy ponad siły. Tymczasem w całej branży handlowej od lat są problemy z dostatecznym zatrudnieniem, brakuje chętnych do pracy w sklepach, mimo wysokich podwyżek.
Spór się zaostrza, w sobotę 25 kwietnia w Dino odbył się dwugodzinny strajk ostrzegawczy. „Wzięły w nim udział setki marketów – na różne sposoby. Waszą siłę było widać i czuć wszędzie: przed sklepami, w ich wnętrzach oraz w sieci” – czytamy w poście związkowców w serwisie Facebook.
Teraz związkowcy mówią o strajku generalnym w Dino, choć w handlu nie jest to prosta sprawa. „Dotąd nie udał się żaden strajk generalny w handlu, choć szykowano go w różnych sieciach np. Biedronce. Nie wszyscy pracownicy są gotowi do takich form protestu” – mówi nam jeden z handlowych ekspertów.
Dino to jedna z największych sieci handlowych w Polsce, jak podaje firma na stronie internetowej, od stycznia do końca marca 2026 r. otworzyła 62 nowe sklepy. W efekcie na koniec marca 2026 r. sieć liczyła 3094 sklepy wobec 2746 rok wcześniej. W branży wciąż widać oznaki słabej koniunktury, sklepy muszą ostro walczyć o klientów, m.in. promocjami.
W konflikt w spółce włączyło się Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Ze związkowcami spotkała się minister pracy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk. W debacie wziął również Liwiusz Laska, dyrektor generalny MRPiPS oraz dyrektorzy innych departamentów resortu.
Minister Dziemianowicz-Bąk zaznaczyła, że spotkanie jest częścią szerszego procesu konsultacji i działań na rzecz poprawy warunków pracy i dialogu społecznego w handlu.
„Reagujemy na wszelkie zgłaszane nieprawidłowości, które dotykają pracowników, kierując odpowiednie wnioski o kontrole do Państwowej Inspekcji Pracy – takie interwencje podejmowane były m.in. w sieci marketów Dino” – czytamy w komunikacie po spotkaniu. Resort podkreślił również, że pracuje nad rozwiązaniami legislacyjnymi, które mają chronić pracowników. „Jednym z nich jest reforma Państwowej Inspekcji Pracy, która ma zwiększyć skuteczność egzekwowania prawa, zwłaszcza w branżach najbardziej narażonych na nadużycia” – głosi komunikat.
