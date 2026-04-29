„W dniu 29 kwietnia 2026 roku rada nadzorcza banku w ramach otwartego postępowania kwalifikacyjnego wszczętego na podstawie uchwały rady nadzorczej banku (...) z dnia 20 marca 2026 roku oraz po dokonaniu oceny odpowiedniości, powołała Pana Cezarego Stypułkowskiego – na stanowisko prezesa zarządu Banku” – podano w raporcie giełdowym.

Reklama Reklama

Rada Nadzorcza powołała również na nową wspólną kadencję:

Marcina Gadomskiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu nadzorującego zarządzanie ryzykiem istotnym w działalności Pekao;

Łukasza Januszewskiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu;

Michała Panowicza – na stanowisko wiceprezesa zarządu;

Roberta Sochackiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu;

Błażeja Szczeckiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu;

Dagmarę Wojnar – na stanowisko wiceprezesa zarządu;

Marcina Zygmanowskiego – na stanowisko wiceprezesa zarządu.

Cezary Stypułkowski jest prezesem Banku Pekao od 2024 roku. W latach 1991–2003 był prezesem Banku Handlowego, a w latach 2003–2006 prezesem Powszechnego Zakładu Ubezpieczeń. W latach 2006-2010 pracował w J.P. Morgan w Londynie, gdzie od 2007 roku był dyrektorem zarządzającym banku inwestycyjnego J.P. Morgan na Europę Środkową i Wschodnią. W latach 2010–2024 sprawował funkcję prezesa mBanku.