Na kolejnych miejscach znajduje się Pekao. Zarząd tego banku zarekomendował ostatnio, by na wypłatę trafiło 75 proc. ubiegłorocznych zysków, co stanowić będzie niemal 5,2 mld zł. Podobnie zdecydowały władze Santander Bank Polska, choć dywidenda zostanie zwiększona o 78 mln zł z kapitału rezerwowego i łącznie wyniesie ok. 5,1 mld zł. Dywidendę na poziomie 75 proc. zysku chce też wypłacić ING BSK – wyniesie ona 3,48 mld zł, BNP Paribas BP – 1,51 mld zł, oraz zapewne Citi Handlowy – 1,25 mld zł. W przypadku Alior Banku może to być maksymalnie 50 proc., czyli 1,18 mld zł.

Z kolei mBank, jak również Millennium, nie wypłacą w tym roku żadnej dywidendy, mimo że 2025 r. zakończyły na wyraźnym plusie – odpowiednio 3,5 mld zł oraz 1,2 mld zł. Decyzja ta wynika przede wszystkim z potrzeby wzmacniania bazy kapitałowej po kilku latach obciążeń kosztowną sagą frankową. Władze mBanku zapowiadają jednak, że od 2027 r. spółka powinna powrócić do regularnych wypłat.

Czytaj więcej Dywidendy Powoli rusza sezon sutych dywidend z krajowej giełdy Pierwszy sygnał wysłał jeden z największych banków i to oczywiście będzie kluczowa grupa firm, które sypną niemałym groszem, dzieląc się zyskami z...

Zyski banków płyną do akcjonariuszy. Kto zbierze najwięcej?

Trzeba też spojrzeć, które grupy akcjonariuszy skorzystają najbardziej na rekordowych dywidendach banków. Z naszej analizy wynika, że do inwestorów zagranicznych popłynie łącznie ok. 7,9 mld zł, co odpowiada ponad 31 proc. całości wypłat. Trudno jednoznacznie ocenić, czy to dużo czy mało, jednak poziom ten w przybliżeniu odzwierciedla strukturę własnościową sektora bankowego w Polsce, w którym istotną rolę odgrywa kapitał zagraniczny.

Największe kwoty trafią do większościowych akcjonariuszy, takich jak austriacka Erste Group – ok. 2,5 mld zł (która w tym roku przejęła Santander BP), holenderski ING Bank NV – 2,5 mld zł, francuski BNP Paribas – 1,1 mld zł czy Citibank Europe Plc – 0,9 mld zł. Natomiast w gronie zagranicznych akcjonariuszy mniejszościowych znajdują się m.in. Banco Santander (który zachował 9,7 proc. udziałów w Santander BP) oraz amerykański fundusz BlackRock Inc., który ostatnio zwiększył swój udział w akcjonariacie Pekao do 5 proc.