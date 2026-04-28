Krzysztof Maksymik, biegły rewident, Partner w Dziale Rewizji Finansowej, członek Zarządu BDO
Komentarz Partnera
Dla audytorów oznacza to naturalne rozszerzenie roli. Coraz częściej nie tylko badamy sprawozdania finansowe, ale również weryfikujemy wiarygodność informacji ESG, procesów ich zbierania i kontroli wewnętrznych wokół ESG. I to jest kierunek, który globalnie się utrwala.Jednocześnie nie ma wątpliwości, że ostatnie miesiące przyniosły sporo niepewności. Pakiet Omnibus i towarzyszące mu propozycje zmian rzeczywiście wywołały wśród firm pytania o zakres obowiązków, harmonogramy i sens podejmowanych inwestycji.
Warto jednak spojrzeć na to szerzej. To nie jest odwrót od ESG, tylko raczej próba kalibracji tempa i skali zmian. Komisja Europejska coraz wyraźniej sygnalizuje potrzebę uproszczenia regulacji i ograniczenia nadmiernych obciążeń administracyjnych, szczególnie dla części firm. To naturalny etap — po bardzo ambitnym starcie przychodzi moment dostosowania regulacji do realiów gospodarczych.
Z perspektywy rynku audytu oznacza to jedno: większą zmienność w krótkim okresie, ale stabilny kierunek w długim. ESG nie zniknie, bo wynika nie tylko z regulacji, ale z oczekiwań inwestorów, banków, klientów i całego łańcucha wartości.
Dlatego nie podzielałbym opinii, że firmy powinny się wycofywać z działań w tym obszarze. Wręcz przeciwnie — te organizacje, które traktują ESG jako element strategii, a nie tylko obowiązek regulacyjny, są dziś lepiej przygotowane na zmieniające się otoczenie.
Jeśli chodzi o rolę audytorów, to obowiązek atestacji informacji ESG jest bez wątpienia szansą dla branży, ale nie w prostym sensie „nowych przychodów”. To raczej poszerzenie relacji z klientem i wejście w nowy, bardziej złożony obszar doradztwa i zapewniania jakości danych. W praktyce oznacza to, że audytor musi rozumieć nie tylko liczby, ale też procesy ESG: emisje, łańcuchy dostaw, polityki społeczne, zarządzanie ryzykiem klimatycznym. To zupełnie nowy zakres kompetencji.
I tu dochodzimy do kluczowego wyzwania — kompetencji i dostępności specjalistów. Można powiedzieć, że rynek rzeczywiście potrzebuje dziś więcej „zielonych” audytorów, choć ja raczej nazwałbym ich audytorami o rozszerzonym profilu kompetencyjnym.
To nie jest osobny zawód, tylko ewolucja obecnego. Najlepsi specjaliści to ci, którzy łączą wiedzę audytową z rozumieniem ESG, danych i regulacji. Takie kompetencje buduje się latami, dlatego rynek jest dziś w fazie intensywnego uczenia się i inwestowania w rozwój ludzi.
Podsumowując, ESG to nie chwilowy trend, tylko trwała zmiana w sposobie raportowania i zarządzania firmą. Pakiet Omnibus może zmienić tempo i zakres obowiązków, ale nie zmienia kierunku. A dla branży audytorskiej to jeden z najważniejszych obszarów rozwoju na najbliższe lata – wymagający, ale też bardzo perspektywiczny.
