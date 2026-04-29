Oznacza to, że jej zysk wzrósł rok do roku o 4 proc. Spłaty z portfeli nabytych wyniosły 971 mln zł, więcej o 5 proc. r/r. EBITDA gotówkowa za ten okres wyniosła 656 mln zł, więcej o 6 proc. r/r.

Reklama Reklama

– Rozpoczynamy rok z wynikami zbliżonymi do naszych założeń. Konsekwentnie realizujemy długoterminową strategię i jesteśmy w drugim roku kompleksowej transformacji cyfrowej. Przygotowujemy się do zmiany organizacyjnej i rozdzielenia w Kruku działalności inwestycyjnej i operacyjnej – mówi Piotr Krupa, prezes Kruka. – Skupiamy się na rozwoju na pięciu dużych europejskich rynkach i jednocześnie kończymy proces wychodzenia z mniejszych dla nas destynacji. Biorąc pod uwagę mnogość i wagę projektów oraz zadań, to zrealizowane wyniki oceniam jako bardzo dobre – dodaje szef firmy.

Kruk: wyniki finansowe i plany na przyszłość

Inwestycje w portfele wyniosły w I kwartale 2026 roku 513 mln zł, więcej o 124 proc. r/r. Wskaźniki zadłużenia utrzymują się na podobnym poziomie – wskaźnik dług netto do EBITDA gotówkowej wyniósł 2,6x, a wskaźnik dług netto do kapitałów własnych 1,3x. Zarząd rekomenduje wypłatę dywidendy w kwocie 20 zł na akcję wobec 18 zł w zeszłym roku.

– Mimo że tradycyjnie początek roku jest mniej intensywny po stronie podaży portfeli wierzytelności, to ponad dwukrotnie zwiększyliśmy nasze kwartalne inwestycje w porównaniu do I kwartału 2025 roku Na każdym z naszych rynków pozostajemy aktywni. Mamy bardzo dobry, zdywersyfikowany dostęp do finansowania i chcemy go wykorzystać do nadarzających się okazji inwestycyjnych na rynku. Widząc potencjał wzrostu zarekomendowaliśmy też podzielenie się z rynkiem dywidendą za 2025 rok – liczymy, że akcjonariusze będą podobnej myśli i podejmą stosowną uchwalę na najbliższym zgromadzeniu. – podsumował Piotr Krupa.