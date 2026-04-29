Z tego artykułu dowiesz się:

  • Jakie były kluczowe wskaźniki finansowe spółki za rok 2025?
  • Jakie zmiany zaszły w wycenie akcji od momentu debiutu na giełdzie?
  • Jaka jest strategia?
  • Jaki ważny kontrakt niedawno pozyskała spółka?

O ponad 5 proc. do 470 zł drożeją podczas środowej sesji akcje Spyrosoftu. Spółka opublikowała raport za 2025 r., z którego wynika, że zarówno przychody, jak i zyski poszły mocno w górę. Perspektywy na 2026 r. są dobre, bo biznes grupy systematycznie rośnie. Podobnie jak jej wycena.

Spółka zadebiutowała na NewConnect w lutym 2020 r. z kursem odniesienia wynoszącym 10 zł. W marcu 2022 r. przeniosła się na rynek główny. Akcje wtedy kosztowały 236 zł. W ostatnich miesiącach kurs oscyluje w okolicach 400-500 zł.

Spyrosoft odkrywa karty. Czy zniknie z giełdy?

Jakie wyniki miał w 2025 r. Spyrosoft

W liście do akcjonariuszy, prezes spółki Konrad Weiske podkreśla, że miniony rok upłynął pod znakiem licznych wyzwań makroekonomicznych i geopolitycznych. Zgodnie z najnowszymi analizami, globalny rynek transformacji cyfrowej nadal utrzymuje trend wzrostowy – prognozuje się, że wydatki osiągną 3,9 biliona dolarów w 2027 r.

„Wyzwania makroekonomiczne i geopolityczne najprawdopodobniej będą jednak nadal wpływać na gospodarkę w kolejnych kwartałach, stąd grupa niezmiennie inwestuje w perspektywiczne obszary i nisze, by budować odporność na przyszłe negatywne wydarzenia na rynku” – napisał prezes. Podkreślił również, że mimo wyzwań, miniony rok był dla Spyrosoftu bardzo korzystny. Przychody wzrosły o 29,2 proc. do 601,3 mln zł, EBITDA o 26,8 proc. do 72,1 mln zł, a marża EBITDA skorygowana o koszty M&A osiągnęła poziom 12,5 proc. Zysk netto sięgnął 40,8 mln zł, co stanowiło wzrost o 18,9 proc.

„Tak jak i w roku poprzednim, w 2025 roku poprawiliśmy efektywność zarządzania kosztami. Spadły (procentowo) koszty ogólnego zarządu. Udało nam się też po raz kolejny utrzymać niski udział „ławki” w kosztach wytworzenia. W całym 2025 wyniósł on 2,2 proc. natomiast w Q4 2025 było to już tylko 1,6 proc. vs 1,96 proc. w tym samym kwartale roku poprzedniego. W Q1 2024 było to 7,32 proc., a w Q2 2024 3,83 proc. – wylicza prezes.

Spyrosoft zmniejsza ławkę. Biznes rośnie, choć rynek jest trudny

Jakie plany ma Spyrosoft

Zarząd podkreśla, że tak niska „ławka” nie jest w żadnym razie hamulcem dla nowych projektów. W ocenie prezesa rynek pracy w IT przesunął się w kierunku sytuacji sprzyjającej pracodawcom, a wzrost wynagrodzeń ustabilizował się po okresie dynamicznej inflacji. Wyjątkiem pozostają wyspecjalizowane stanowiska z niektórych obszarów o zwiększonym popycie, jak chociażby AI.

Projekty związane stricte z AI stanowiły w 2025 r. kilka procent przychodów grupy. Sztuczna inteligencja została jednym z kluczowych filarów strategii na lata 2026-2028, ogłoszonej pod koniec I kwartału 2026 r.

„Podtrzymujemy założenia finansowe ze strategii na lata 2022-2026. Jesteśmy zadowoleni z dotychczasowych rezultatów i wierzymy, że rok 2026 także będzie czasem korzystnym dla grupy. Kolejne cele finansowe ogłosimy w 2027 roku” – sygnalizuje prezes.

Niedawno spółka zakończyła przegląd opcji strategicznych. Zdecydowała, że pozyskanie inwestora strategicznego z rynku prywatnego jest wariantem bardziej atrakcyjnym w obecnym otoczeniu biznesowym niż planowany do tej pory debiut na giełdzie międzynarodowej. Pozyskanie inwestora zaplanowane jest w horyzoncie najbliższych trzech lat.

Jakie kontrakty ma Spyrosoft

Kilka dni temu napłynęły ciekawe wieści: brytyjska spółka zależna została wybrana przez Ordnance Survey Limited, brytyjską agencję rządową odpowiedzialną za sporządzanie map Wielkiej Brytanii, jako dostawca usług IT i rozwoju oprogramowania dla OS Maps – platformy kartograficznej i nawigacyjnej w Wielkiej Brytanii i kilku innych krajach anglojęzycznych. Maksymalna wartość kontraktu wynosi 55 mln funtów brytyjskich netto, w okresie do 7 lat.

Jest to kontynuacja dotychczasowych działań Spyrosoft dla brytyjskiej firmy. Obecny kontrakt rozpoczął się w 2019 r. i potrwa do końca lutego przyszłego roku. Nowa umowa natomiast zacznie obowiązywać od 1 marca 2027 r. do 28 lutego 2030 r., z możliwością dwóch przedłużeń po 24 miesiące każde, maksymalnie do 28 lutego 2034 r.

– Potwierdza to słuszność kierunku, który obraliśmy, inwestując w specjalizację sektorową systemów geoprzestrzennych, które nie są oczywistym kierunkiem rozwoju w naszej branży.

Mamy w tym obszarze duże sukcesy i doświadczenia, które, jak pokazuje ten przetarg, doceniają duże firmy międzynarodowe – mówi Jarosław Marciniak, dyrektor działu geospatial w Spyrosoft. Spółka podkreśla, że od czasu rozpoczęcia współpracy, stworzona przez nią aplikacja zanotowała lawinowy wzrost popularności: od początkowych kilkuset tysięcy użytkowników do obecnych kilku milionów.