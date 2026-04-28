Rok 2025 dla warszawskiej giełdy był wyjątkowy. Przyniósł rekordowe obroty na rynku akcji i największe w XXI wieku wzrosty głównych indeksów. W 2026 r. mimo zawirowań geopolitycznych dobra passa trwa. Obecnie na głównym rynku mamy 402 spółki o łącznej wartości sięgającej 2,6 bln zł (w 1,3 bln zł przypada na firmy krajowe). Kolejne 355 firm znajduje się na NewConnect. Jak co roku sprawdzamy, którzy audytorzy wiodą prym na giełdzie. W latach 2022–2023 na podium były te same firmy. W 2024 r. i 2025 r. w rankingu zaszły zmiany. Teraz znów widać przetasowania.

Laureaci w kategoriach

W zeszłorocznym rankingu pierwsze było PwC, drugi Grant Thornton, na trzecim miejscu ex aequo plasowały się EY i KPMG, a czwarte było BDO.

W najnowszej edycji pierwsze miejsce jest podwójne: tyle samo punktów uzyskały KPMG i PwC. Tuż za nimi uplasował się Grant Thornton. Z kolei na trzecim miejscu mamy grupę UHY ECA, która odnotowała imponujący awans z zeszłorocznego siódmego miejsca. W pierwszej dziesiątce znalazły się również: EY (4), BDO (5), ForvisMazars (6), Misters Audytor Adviser (7), PKF Polska (7), grupa KPW (8), Moore Polska (9) i Deloitte Audyt (10).

Jeśli policzylibyśmy udziały rynkowe audytorów opierając się na poszczególnych kategoriach, to pod względem aktywów badanych firm pierwsze jest – podobnie jak rok temu – PwC. Na tę firmę przypada 40,7 proc. rynku. Drugie jest KPMG z 27,5 proc., a trzeci Forvis Mazars z ponad 8 procentowym udziałem.

Jeśli weźmiemy pod uwagę przychody badanych firm to liderem również jest PwC z 23,7-procentowym udziałem. Tuż za nim, z prawie 23 proc., mamy Forvis Mazars. Mocno awansował w statystykach po tym jak został audytorem (zastąpił Deloitte) w Orlenie, czyli największej krajowej spółce notowanej na warszawskiej giełdzie. Sprawdziliśmy również, które firmy audytorskie są najbardziej aktywne, czyli obsługują największą liczbę emitentów na poszczególnych rynkach.

W kategorii „najbardziej aktywne firmy audytorskie na giełdzie w 2026 r.” pierwsze miejsce zajęła grupa UHY ECA, drugie Grant Thornton, a trzecie PwC. Na czwartej pozycji uplasowała się Grupa KPW, a na piątej ex aequo BDO i Misters Audytor Adviser.

Z kolei w kategorii „najbardziej aktywne firmy audytorskie na rynku NewConnect w 2026 roku” laureaci to: Grupa KPW (pierwsze miejsce), BGGM Audyt (2), Misters Audytor Adviser (3), 4Audyt (4) i UHY ECA (5).

Głosy liderów

Paweł Wesołowski, partner w PwC Polska podkreśla, że obsługa spółek notowanych na giełdzie to jeden z najbardziej wymagających i odpowiedzialnych obszarów działalności firm audytorskich.

– Wymaga najwyższych standardów jakości, doświadczenia oraz pełnej gotowości do pracy w dynamicznym i regulowanym otoczeniu. Dla nas to strategiczny priorytet – zarówno ze względu na wagę tych podmiotów dla rynku kapitałowego, jak i odpowiedzialność, jaka wiąże się z zapewnianiem transparentności oraz wiarygodności informacji finansowej inwestorom i interesariuszom – mówi Wesołowski. Wtóruje mu Rafał Wiza, partner w dziale audytu w KPMG w Polsce. Zwraca też uwagę, że w ostatnich latach widać wyraźny trend spadkowy liczby firm badających spółki giełdowe. Według raportu PANA w 2024 r. liczba podmiotów realizujących audyt JZP (jednostek zainteresowania publicznego, m.in. spółek giełdowych) wyniosła 48, co oznacza spadek o 21 proc. w ciągu ostatnich dwóch lat i potwierdza rosnącą koncentrację rynku.

– Rynek audytorów nie wykazuje jeszcze oznak stabilizacji i podlega dynamicznym zmianom. KPMG konsekwentnie rozwija współpracę z dużymi JZP, traktując ten segment jako strategiczny – podsumowuje Wiza.

Branża mocno narzekała na tzw. białą listę usług dozwolonych, która mocno utrudniała życie audytorom i badanym firmom. Tu wreszcie doszło do zmiany: rząd przyjął projekt nowelizacji i obowiązywać będzie tzw. czarna lista usług zakazanych, która w UE jest standardem.

– Firmy audytorskie będą wreszcie mogły świadczyć swoim klientom bardziej kompleksowe usługi, a te działające w sieciach w sposób spójny na całym kontynencie. Ułatwi to również prowadzenie działalności jednostkom zainteresowania publicznego bez narażania ich na utratę niezależności przez ich audytora – mówi Dawid Napierała, partner w firmie Grant Thornton. Dodaje, że niezależność ta nadal będzie szczegółowo regulowana przez Kodeks Etyki, przepisy unijne oraz pozostałe zapisy ustawy o biegłych rewidentach, co pozwoli na świadczenie usług bez negatywnego wpływu na obiektywizm.

Historia pokazuje, że liczba audytorów badających spółki giełdowe w ostatnich latach podlegała istotnym zmianom. Roman Seredyński, partner zarządzający UHY Poland wskazuje na trzy przyczyny. Po pierwsze wielka czwórka zaczęła wycofywać się z mniejszych projektów (powody to ryzyko reputacyjne oraz zakaz świadczenia usług dodatkowych). Drugą przyczyną jest presja na jakość badania oraz dokumentacji wywierana przez PANA. Spowodowała ona prawie całkowity odpływ tych firm audytorskich, które badały sporadycznie sprawozdania finansowe spółek giełdowych.

– Po trzecie cały czas rośnie w siłę, tzw. średnia półka firm audytorskich zajmujących w rankingach „Rzeczpospolitej” oraz „Parkietu” miejsca 5–10 – podkreśla Seredyński. Dodaje, że najlepszym dowodem na konsolidację działań w segmencie jednostek zainteresowania publicznego jest powstanie Platformy Audytorzy JZP w ramach organizacji Pracodawcy RP. Platforma ta jest bardzo istotnym ogniwem dialogu pomiędzy PANA, Ministerstwem Finansów, KNF, GPW i Polską Izbą Biegłych Rewidentów. Platforma Audytorzy JZP niemal rok temu wydała siedem stanowisk dotyczących pożądanych zmian w regulacjach, doprowadzających ich stan do tego, który funkcjonuje w innych krajach Unii Europejskiej. Dotyczą one m.in. restrykcyjnego zapisu o nieważności badania z mocy prawa, wspomnianej białej listy, lokalnych interpretacji dotyczących europejskiego przepisu o limicie wynagrodzeń, języka dokumentacji, usług zabronionych, skalowalności naruszeń w działaniu biegłego rewidenta czy konfliktu pomiędzy zapisami prawa dotyczącego audytorów i prawa zamówień publicznych.

Ranking audytorów spółek giełdowych

Metodologia rankingów

W rankingu audytorów spółek giełdowych „Parkietu” uwzględnione zostały następujące parametry:

liczba badanych spółek – z wagą 35 proc.

liczba badanych podwójnych sprawozdań (skonsolidowane i jednostkowe) – waga 5 proc.

łączna wartość aktywów badanych spółek – waga 15 proc.

łączna wartość przychodów badanych spółek – waga 15 proc.

rynkowa wartość badanych spółek – waga 10 proc.

przychody firmy z tytułu badania sprawozdań finansowych spółek giełdowych – waga 20 proc.

W zestawieniu bierzemy pod uwagę firmy audytorskie, które przebadały raporty przynajmniej dwóch spółek notowanych na GPW według stanu na 31 grudnia 2025 r.

Z kolei ranking firm audytorskich „Rzeczpospolitej” powstaje na podstawie ankiet. Uwzględniamy w nim dziesięć kryteriów:

przychody stanowiące podstawę naliczenia opłaty z tytułu nadzoru za 2025 r. – z wagą 20 proc.

przychody z wykonania innych usług atestacyjnych, które nie stanowią podstawy naliczenia opłaty z tytułu nadzoru – waga 5 proc.

przychody z czynności rewizji finansowej wykonanych w JZP w 2025 r. – waga 10 proc.

przychody z usług atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – waga 3 proc.

liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2025 r. (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 20 proc.

liczba czynności rewizji finansowej przeprowadzonych w 2025 r. w JZP (obligatoryjnych i fakultatywnych) – waga 5 proc.

liczba przeprowadzonych czynności atestacji sprawozdawczości zrównoważonego rozwoju – waga 3 proc.

przeciętna cena czynności rewizji finansowej – waga 10 proc.

liczba biegłych rewidentów z polskimi licencjami zgłoszonych do PANA – waga 15 proc.