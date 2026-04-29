Z tego artykułu dowiesz się: Jak przebiegało głosowanie w Komitecie Otwartego Rynku i jakie odnotowano rozbieżności?

Dlaczego sformułowanie dotyczące łagodzenia polityki wywołało kontrowersje?

Jaki jest harmonogram zakończenia kadencji obecnego przewodniczącego Rezerwy Federalnej?

Pozostawienie przez Fed głównej stopy procentowej w przedziale 3,50-3,75 proc. nie było żadnym zaskoczeniem dla rynku. Barometr CME FedWatch wskazywał wcześniej, że prawdopodobieństwo jej utrzymania na dotychczasowym poziomie wynosi 100 proc. Wskazywał on również, że większe szanse na cięcie stóp w USA pojawią się dopiero w 2027 r.

Reklama Reklama

Zaskoczeniem było jednak to, że głosowanie w sprawie stóp nie było jednomyślne. Za głosowało 8 członków FOMC, przeciw było 4. Zdanie przeciwne zgłosiło więc najwięcej członków Komitetu od 1992 r.

Gubernator Stephen Miran, tak jak czyni to od czasu dołączenia do banku centralnego we wrześniu 2025 roku głosował przeciwko decyzji, opowiadając się za obniżką stóp o ćwierć punktu procentowego.

Pozostałe trzy głosy „przeciw” pochodziły od prezesów okręgowych: Beth Hammack z Cleveland, Neela Kashkari z Minneapolis oraz Lorie Logan z Dallas. Oświadczyli oni, że zgadzają się z utrzymaniem stóp, ale „nie popierają w tej chwili włączenia do komunikatu nastawienia na łagodzenie polityki”. Spornym elementem dla tej trójki było następujące zdanie: „Rozważając zakres i moment ewentualnych dodatkowych dostosowań docelowego przedziału dla stopy funduszy federalnych, Komitet będzie starannie oceniał napływające dane, ewoluującą perspektywę oraz bilans ryzyk.” To sformułowanie sugeruje, że kolejny ruch będzie obniżką – co wynika ze słowa „dodatkowych”, które wskazuje, że ostatnie działania Fed polegały na cięciach stóp.

Hammack, Kashkari i Logan, podobnie jak kilku innych urzędników Fed, ostrzegali przed zagrożeniami związanymi z uporczywą inflacją. Wyższe ceny wskazują na potrzebę wyższych stóp procentowych, podczas gdy Fed od drugiej połowy 2025 roku utrzymuje nastawienie na łagodzenie polityki. W komunikacie po posiedzeniu Komitet zaznaczył, że „inflacja pozostaje podwyższona, częściowo odzwierciedlając niedawny wzrost globalnych cen energii”.

Kiedy Powell zakończy kierowanie Fedem?

Środowe posiedzenie FOMC było trzecim z rzędu, na którym utrzymano stopy bez zmian. Wygląda na to, że było również ostatnim, któremu przewodniczył Jerome Powell, obecny prezes Fedu. Jego kadencja kończy się bowiem 15 maja, a proces zatwierdzenia nominacji jego następcy wyraźnie przyspieszył.

Komisja Bankowa Senatu przegłosowała w środę wniosek o poparcie nominacji Kevina Warsha na kolejnego przewodniczącego Fed zgłoszonej przez prezydenta Donalda Trumpa. Cały Senat najprawdopodobniej przeprowadzi głosowanie w sprawie zatwierdzenia Warsha w tygodniu rozpoczynającym się 11 maja, co oznacza, że mógłby on zostać potwierdzony jeszcze przed wygaśnięciem kadencji Powella.

Powell nie kończy jednak jeszcze swojej kadencji jednego z gubernatorów Fedu. Stoi on przed wyborem – odejść teraz, gdy Warsh wchodzi na pokład, lub odsłużyć całą lub część pozostałych dwóch lat swojej kadencji jako gubernator. Jeśli Powell zdecyduje się zostać, będzie to pierwszy przypadek od czasów Marrinera Ecclesa w 1948 roku gdy urzędujący przewodniczący Fed nie opuścił Rady Gubernatorów.