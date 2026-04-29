Grupa Cyfrowy Polsat (marketingowa nazwa to Polsat Plus) opublikowała w nocy sprawozdanie za 2025 r. Kurs akcji na GPW ok. godz. 9.30 rósł o ponad 7 proc. Zgodnie z naszymi informacjami w sprawozdaniu, nie znajdziemy nowych planów, które realizować będzie ona pod rządami dzieci Zygmunta Solorza. Piotr Żak, młodszy syn założyciela Polsatu, obecnie prezes Cyfrowego Polsatu, Telewizji Polsat (a także ZE PAK) podał natomiast, kiedy nowa strategia ujrzy światło dzienne i zapewnia, że zmiany, które już są wprowadzane pozytywnie przekładają się na wyniki.

Strategia to najbardziej wyczekiwany przez analityków i inwestorów punkt po tym, jak trójka dzieci Zygmunta Solorza przejęła kontrolę nad operacyjną działalnością fundacji w Liechtensteinie, do których należy imperium Solorzów-Żaków.

Prezes Cyfrowego Polsatu: mam pełną świadomość oczekiwań rynku

– Rok 2026 rozpoczął się od zmian w organizacji Grupy, jej organach nadzorczych i zarządczych. Mam pełną świadomość oczekiwań rynku co do ogłoszenia nowej strategii i planów Grupy, które całościowo planujemy przedstawić rynkowi jesienią tego roku – napisał w liście do akcjonariuszy Piotr Żak.

– Nie oznacza to jednak, że czekamy do jesieni – natychmiast po objęciu przeze mnie sterów w zarządzie, podjęliśmy działania, które już przynoszą pozytywne efekty kosztowe, sprzedażowe, a co za tym idzie, finansowe – dodał.

Według Piotra Żaka trwają analizy poszczególnych części biznesu grupy. – Moim celem jest takie kierowanie Grupą, abyśmy po przeanalizowaniu każdej części naszego biznesu – w trakcie czego obecnie jesteśmy – zdecydowali, które z nich wymagają tylko korekty, a które istotniejszych zmian i podejścia, a które będą fundamentalne dla budowania wartości i przyszłości całej Grupy Polsat Plus – napisał Piotr Żak.

– Mimo trudnego otoczenia makroekonomicznego osiągnęliśmy stabilne wyniki finansowe. Przychody Grupy wyniosły ponad 14,3 mld zł, a skorygowany zysk EBITDA – ponad 3,1 mld zł. Naszym priorytetem będzie jeszcze bardziej efektywne zarządzanie przepływami pieniężnymi oraz ściślejsza kontrola kosztów – poinformował prezes Cyfrowego Polsatu.

Pierwszy kwartał 2026 r. ma ujawnić pozytywne efekty nowych decyzji

Piotr Żak nie odniósł się w liście do wyników za pierwszy kwartał br. wprost. W informacji prasowej natomiast już tak.

– Intensywnie pracujemy nad nową strategią Grupy, którą planujemy przedstawić za kilka miesięcy. Nie czekam jednak do jej ogłoszenia. Prowadzimy kompleksowy przegląd wszystkich obszarów działalności. Już podjęliśmy decyzje mające poprawić naszą efektywność zarówno po stronie przychodów, jak i kosztów. Proces zmian już trwa. W obecnym otoczeniu rynkowym przewagę buduje nie tylko skala, ale przede wszystkim tempo decyzji i jakość ich wykonania. A pozytywne efekty widzimy już w pierwszym kwartale br. – mówi Piotr Żak.

W oficjalnym piśmie do akcjonariuszy o poprawie wyników w I kw. pisze zaś przewodniczący rady nadzorczej grupy Daniel Kaczorowski. „(..) z satysfakcją odnotowuję podjęte do tej pory inicjatywy, które – zgodnie z deklaracjami zarządu – przełożyły się w pierwszym kwartale 2026 r. na poprawę wyników operacyjnych i finansowych” – czytamy.

Uwagę tę odnotowuje Maciej Bobrowski, szef analityków domu maklerskiego BDM. „Pomimo naszej chłodnej oceny rezultatów za czwarty kwartał 2025 r., utrzymujemy optymizm w odniesieniu do projekcji wyników na kolejne okresy. Podtrzymujemy dotychczasowe założenia i oczekujemy, że począwszy od pierwszego kwartału 2026 r. spółka rozpocznie proces odbudowy wyników w ujęciu rok do roku. Sygnałów względnie dobrego początku 2026 r. upatrujemy również w liście przewodniczącego rady nadzorczej” – napisał analityk.

Wyniki Cyfrowego Polsatu pod kreską. Zaważyły odpisy

W sprawozdaniu rocznym, nowością dla inwestorów są dane za ostatni kwartał 2025 r., które zostały obciążone przez odpisy wartości aktywów w wysokości 2,72 mld zł. Odpisy te wpłynęły na wynik operacyjny i netto grupy Cyfrowy Polsat, sprowadzając je mocno poniżej zera. Przychody i skorygowany wynik EBITDA grupy były nieco wyższe niż mediana prognoz zebrana przez dział relacji inwestorskich spółki. Podobnie jak w przypadku średniej prognoz przygotowanej przez „Parkiet” i PAP.

W ostatnim kwartale 2025 r. Grupa Cyfrowy Polsat zanotowała 3,77 mld zł przychodu (spadek o 1,5 proc. w porównaniu z wynikami za czwarty kwartał 2024 r.) oraz 718,3 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek o 8 proc.).

Mediana prognoz 10 biur maklerskich wynosiła w tych pozycjach 3,74 mld zł oraz 707 mln zł – przekazała spółka w materiałach dla analityków. Strata operacyjna grupy w IV kw. ub.r. wyniosła 2,55 mld zł, a strata netto 2,86 mld zł.

Telekomunikacja nadal w trendzie spadkowym. Rosły zyski telewizji i z zielonej energii

Podstawowy biznes grupy – segment usług dla gospodarstw domowych i firm (B2C i B2B), inaczej określany jako segment usług telekomunikacyjnych – w omawianym okresie przyniósł 2,68 mld zł przychodu (spadek o 1,1 proc. rok do roku) oraz 497 mln zł skorygowanej EBITDA (spadek o 5,7 proc. w porównaniu z IV kw. 2024 r.). Analitycy czekają na odwrócenie negatywnych trendów w wynikach tego segmentu.

Segment medialny, obejmujący Telewizję Polsat i Interię, wykazał w IV kw. 725 mln zł przychodu, o 3,9 proc. więcej niż przed rokiem. Wyraźnie poprawił się wynik EBITDA medialnej części imperium: urósł o 32 proc. do 127 mln zł.

Segment energetyczny jest nadal mniejszy niż mediowy. W IV kw. grupa uzyskała ze sprzedaży energii elektrycznej 455 mln zł przychodu (wzrost o ponad 12 proc.) oraz 89 mln zł EBITDA (wzrost o 13 proc.).

Grupa szacuje, że udział jej stacji w widowni w tym czasie był nieznacznie wyższy niż przed rokiem, ale udział w rynku reklamy telewizyjnej obniżył się o 0,4 pkt proc. do 27,7 proc. Wpływy reklamowe grupy rosły wolniej niż cały rynek. Powiększyły się o 1 proc. do 427 mln zł, podczas gdy rynek ogółem o 2,5 proc. do 1,54 mld zł.

Mniej klientów i nowa spółka w grupie

W całym 2025 r. Grupa Cyfrowy Polsat wykazała 14,32 mld zł przychodu, 1,42 mld zł straty operacyjnej, 3,02 mld zł EBITDA (wynik raportowany) oraz 2,6 mld zł straty netto. Przychody były o 0,4 proc. wyższe niż przed rokiem, a EBITDA spadła o 12 proc.

Skorygowana EBITDA grupy zamknęła się sumą 3,12 mld zł, spadając o 5,5 proc. rok do roku. Spadek rentowności na tym poziomie grupa tłumaczy rosnącymi kosztami sieci i obsługi klienta oraz wzrostem wynagrodzeń.

Dane nie są w pełni porównywalne z tymi sprzed roku. W grudniu grupa powiększyła się o spółkę Dystrybucja Mówi Serwis, czyli dystrybutora filmów kinowych, produkcji telewizyjnych i gier. Pogłoski, że taka transakcja jest planowana dochodziły do nas już wcześniej. W sprawozdaniu nie podano, ile kosztowało to przejęcie.

W segmencie telekomunikacyjnym na koniec grudnia liczba klientów indywidualnych grupy z umowami wynosiła 5,63 mln, o 100 tys. mniej niż rok wcześniej. Natomiast średni rachunek, który płacili oni miesięcznie w ub.r. urósł o 5,4 proc. do 81,6 zł (plus VAT). Liczba klientów biznesowych grupy spadła rok do roku o 1,2 proc. do 67,4 tys. W ich wypadku rachunki urosły wolniej, bo o 2,4 proc. do 1,57 tys. zł w skali miesiąca.