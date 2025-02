Pozytywne tendencje powinny być widoczne w spółkach nastawionych na konsumenta, zwłaszcza działających w sektorze FMCG (dóbr szybko zbywalnych). Zdaniem analityków spółki z tego grona będą beneficjentami przyspieszenia dynamiki sprzedaży porównywalnej w IV kwartale 2024 r., co zasygnalizowały już wcześniej opublikowane wstępne wyniki Żabki i portugalskiego Jeronimo Martins, właściciela sieci Biedronka. Jeśli chodzi o spółki odzieżowe, analitycy najefektowniejszej poprawy spodziewają się w przypadku wyników CCC, gdzie rok do roku oczekują potrojenia zysku netto (do 136 mln zł) i podwojenia EBITDY (do 468 mln zł). Poprawy oczekują także w LPP, ale prognozowany wzrost zysków jest tylko kilkunastoprocentowy.

Bardzo mocny kwartał, który powinien zostać potwierdzony solidną poprawą zysków rok do roku, ma za sobą Inter Cars. Największy dystrybutor części samochodowych w naszym regionie Europy może się pochwalić dalszym wzrostem wolumenów sprzedaży i lepszą marżą brutto na sprzedaży.

Kwartał nie dla wszystkich udany

Na kilka pozytywnych akcentów można liczyć w branży budowlanej. Z przewidywań Krzysztofa Pado, analityka DM BDM, wynika, że rezultaty powinny wyraźnie poprawić te spółki, które rok temu w IV kwartale 2023 r. robiły różnego rodzaju odpisy, jak Erbud, Unibep czy Elektrotim. – Każda z nich powinna poprawić się także od strony przychodowej. Jednak jeśli mówimy o czysto operacyjnych wynikach, to najlepiej z tej grupy powinien zaprezentować się Elektrotim, ale trudno stwierdzić, czy spółce uda się tym razem jakoś mocno zaskoczyć rynek, biorąc pod uwagę ostatnie wzrosty kursu akcji. Natomiast w przypadku Erbudu i Unibepu, chociaż będziemy mieć dużą poprawę raportowanych wyników, to jednak IV kwartał 2024 r. nie będzie jakiś rewelacyjny, spółki te mają nadal różne, punktowe problemy. W przypadku pozostałej dużej grupy spółek budowlanych mamy wysoką bazę i raczej będziemy widzieć spadek wyników rok do roku, tak jak to już pokazał w szacunkowych danych Budimex – wyjaśnia ekspert. Z kolei w branży materiałów budowlanych spodziewa się dobrej dynamiki bazowych wyników w Selenie, jeśli weźmiemy pod uwagę skorygowaną EBITDA (rok temu wynik był mocno wsparty przez odszkodowanie). – Od strony popytowej rynek materiałów jest wymagający, ale rentowności spółki powinien sprzyjać spadek cen głównych surowców – wskazuje.

Z kolei wśród deweloperów mieszkaniowych w końcówce roku efektowna poprawa spodziewana jest w tych spółkach, gdzie nastąpił największy wzrost liczby przekazanych lokali. Mimo wyraźnego spowolnienia popytu na rynku mieszkaniowym pozytywną niespodziankę powinien sprawić Dom Development. – Wiele wskazuje na to że, spółka poprawi rezultaty nie tylko w ujęciu rok do roku oraz kwartał do kwartału, ale IV kwartał może okazać się rekordowy od początku działalności dewelopera. Powyższe wynika przede wszystkim ze skali przekazywanych lokali, czyli ponad 1680 jednostek (wzrost o 30 proc. rok do roku). Dodatkowo ponad 60 proc. z przekazywanych mieszkań znajduje się w projektach warszawskich oraz trójmiejskich, które charakteryzują się wyższą rentownością. Wsparciem dla marży pozostaje również stabilizacja kosztów wykonawstwa oraz materiałów – wskazuje Adam Anioł, analityk BM BNP Paribas. Z przewidywań biur maklerskich wynika, że skokowa poprawa wyników rok do roku oczekiwana jest także w Murapolu.

W mniej korzystnej sytuacji są spółki przemysłowe, które nadal musiały mierzyć się ze spowolnieniem popytu na kluczowych rynkach (sprzedaż eksportowa w ich przypadku często odpowiada za większość przychodów), nieustającą presją kosztów i umocnieniem złotego. Jednak i w tym sektorze można liczyć na pozytywne wieści, co w tym sezonie już udowodniło Forte, publikując w zeszłym tygodniu wyraźnie lepsze niż przed rokiem rezultaty. Pozytywnie pod względem wyników powinien wyróżnić się Mo-Bruk, który skokowo zwiększył zdolności w zakresie przetwarzania odpadów. W otoczeniu wciąż słabego popytu pozytywnie wyróżnią się Amica i Apator, które nie powinny mieć problemów z uzyskaniem lepszych wyników niż przed rokiem, kontynuując tym samym pozytywny trend ich odbudowy.