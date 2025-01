CCC i Żabka mogą wejść do WIG20. Handel na giełdzie rośnie w siłę

– Do końca 2025 r. planujemy zwiększyć całkowitą sieć sprzedaży grupy do 4400 sklepów. Przed nami także zapowiadane już wejście na dwa nowe rynki zagraniczne, czyli Albanię i Kosowo. Tym samym planujemy rozbudowę powierzchni handlowej o 35–40 proc. – podsumowuje wiceprezes. Rozwój biznesu ma przełożenie na wycenę spółki. LPP weszło na GPW w 2001 r. W dniu debiutu cena akcji wynosiła 48 zł. Teraz przekracza 16 tys. zł, co implikuje ponad 30 mld zł kapitalizacji. Zdaniem analityków kurs ma średnio 36-proc. potencjał wzrostu.

Na znaczące niedowartościowanie akcji wskazują też rekomendacje dla Żabki. Jej władze podtrzymują ambitne zapowiedzi z IPO.

– Będziemy koncentrować się na działaniach, które pozwolą nam podwoić poziom sprzedaży do klientów końcowych do 2028 r. (w stosunku do 2023 r.) poprzez ekspansję sieci sklepów stacjonarnych Żabka, przy jednoczesnym zwiększeniu sprzedaży porównywalnej oraz dalszym rozwoju oferty cyfrowej – zapowiada Tomasz Blicharski, dyrektor ds. strategii i rozwoju grupy.

allegro jest liderem krajowego rynku e-commerce. Na giełdę weszło w 2020 r. Akcje w IPO sprzedawano po cenie maksymalnej wynoszącej 43 zł. Po debiucie kurs wzrósł do rekordowych 98 zł, ale potem szybko zaczął spadać. Jesienią 2022 r. był poniżej 18 zł. Teraz wynosi 29 zł.