Duże spółki wróciły do formy. To jeszcze nie koniec zwyżek?

Odbicie, które daje nadzieję

Zdaniem ekspertów styczniowe odbicie indeksów można potraktować jako naturalne odreagowanie po rozczarowującej końcówce 2024 roku, które jednocześnie może stanowić dobry fundament pod dalsze wzrosty. Jakie argumenty za tym przemawiają? – .Skala i dynamika styczniowego odbicia wskazują, że polski rynek akcji może wkraczać w fazę silniejszego wzrostu. Atrakcyjne wyceny (wskaźniki C/Z na poziomie 8x oraz stopa dywidendy pow. 5,5 proc.) oraz niska baza historyczna i relatywna w stosunku do innych rynków wschodzących sprawiają, że GPW przyciąga i będzie przyciągać inwestorów poszukujących okazji. Polskie spółki pozostają niedoszacowane względem swoich długoterminowych potencjałów, co dodatkowo wzmacnia ich atrakcyjność w obecnych warunkach rynkowych – przekonuje Michał Poleszczuk, analityk DI Xelion. Kluczowym wyzwaniem dla dalszych wzrostów w jego ocenie pozostają ryzyka geopolityczne oraz globalna zmienność rynkowa. – Niepewność co do zakończenia trwającego konfliktu na Ukrainie wciąż ogranicza napływ kapitału do regionu, tłumiąc nastroje inwestycyjne. Jednak ewentualne zakończenie aktywnych działań zbrojnych lub ich zamrożenie mogłoby stanowić istotny katalizator wzrostów. Redukcja premii za ryzyko geopolityczne w regionie mogłaby uruchomić znaczący napływ kapitału zagranicznego, wspierając zarówno indeks WIG20, jak i mniejsze segmenty rynku. Nie można również ignorować wpływu globalnych napięć, takich jak niedawna prezentacja chińskiego modelu AI stworzonego przez DeepSeek – wskazuje.

Zdaniem Krajczewskiego w dłuższym horyzoncie wycena krajowych spółek względem indeksów rynków rozwiniętych i wschodzących oraz w ujęciu historycznym jest coraz bardziej atrakcyjna, tym bardziej jeśli weźmiemy pod uwagę relatywnie lepsze wyniki krajowej gospodarki. – Dyskonto to nie będzie zmniejszone, dopóki inwestorzy nie będą mieć większej pewności odnośnie do globalnych rozstrzygnięć na arenie geopolitycznej. Jeżeli doszłoby do nich (np. zakończenie wojny w Ukrainie), to rzeczywiście duże spółki mogłyby zachowywać się lepiej za sprawą napływu kapitału zagranicznego. W przeciwnym wypadku oczekiwałbym kontynuacji szerokiego trendu bocznego WIG20 i umiarkowanych wzrostów mWIG40 oraz sWIG80, które bardziej eksponowane są na krajową gospodarkę – wskazuje. Wśród blue chips w krótkim terminie pozytywnie zapatruje się na akcje banków, które korzystają z bardziej jastrzębiego stanowiska RPP oraz mają potencjał wypłaty wysokich dywidend z zysku za 2024 r.

Potencjał do kontynuacji styczniowych zwyżek dostrzega także Konrad Ogrodowicz, zarządzający funduszami w Superfund TFI. – Polskie akcje mają według mnie bardzo dobre perspektywy na ten rok. Styczniowe wzrosty rozpoczęły nową falę hossy, która ma silne podłoże fundamentalne. Analitycy szacują wzrost zysku na akcję dla WIG o 27 proc. w 2025 roku. Patrząc na to, że zysk na akcję spadł w 2024 roku o 14 proc., jest to duża zmiana, która będzie wspierać wyceny polskich spółek. Na ten moment rośnie przede wszystkim WIG20, ale to tylko kwestia czasu, aby do trendu podłączyły się także małe i średnie spółki – uważa ekspert. Jeżeli chodzi WIG20, to dobre perspektywy dostrzega w spółkach sektora finansowego, uwzględniając banki, PZU oraz Kruka. – Sytuacja gospodarcza jest stabilna i nie spodziewam się znaczących obniżek stóp procentowych w kolejnych kwartałach. Liczę także na Budimex i Kęty, czyli dobrze zarządzane spółki, które są po znaczącej korekcie – wyjaśnia.

Opinia

Duże spółki są tańsze niż małe i średnie firmy

Bartłomiej Zalewski dyrektor ds. inwestycyjnych, BM Alior Banku.