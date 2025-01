Polska biotechnologia nabiera rozpędu. Wykorzysta swoją szansę?

– Reshoring istniejących API, które nie podlegają ochronie patentowej, też stanowi istotny i potrzebny kierunek. Dlatego warto rozważyć wsparcie sektora farmaceutycznego w zakresie przenoszenia produkcji z jednoczesnym uwzględnieniem zasad zrównoważonego biznesu – podkreślają przedstawiciele Agencji. Nie ma ona możliwości wspierania budowy linii produkcyjnych do wytwarzania API.

– Niemniej jednak w połączeniu z zachętami dotyczącymi przyszłego popytu na leki wyprodukowane na bazie europejskiego lub krajowego API działania te mogą okazać się kluczowe dla wzmocnienia bezpieczeństwa lekowego i rozwoju sektora farmaceutycznego w tym obszarze – podsumowują przedstawiciele ABM.

Czy giełdowa biotechnologia wróci do łask inwestorów?

W skład WIG-leki wchodzą spółki zakwalifikowane do sektora „produkcja leków”. Największy udział w portfelu indeksu mają Celon Pharma, Krka, Synthaverse, Bioton i Mabion. Na parkiecie znajdziemy też kilkanaście spółek, które zajmują się biotechnologią, ale próżno szukać ich w indeksie. To m.in. Ryvu, Molecure, PolTreg, Captor Therapuetics czy Selvita. Trudno sprowadzić wszystkie te firmy do jednego mianownika, ale generalnie cały sektor na przestrzeni ostatnich lat na giełdzie radzi sobie gorzej niż notowania zagranicznych firm biotechnologicznych.

Datą bazową indeksu WIG-leki jest 30 grudnia 2016 r. Jego wartość w tym dniu wynosiła 5175,4 pkt. Do 2020 r. indeks poruszał się w trendzie bocznym, oscylując w okolicach 5 tys. znaków. Podczas covidowego ożywienia wyznaczył maksimum na poziomie 8–9 tys. pkt, a potem gwałtowanie spadł. Od 2022 r. do połowy 2024 r. poruszał się w okolicach 3 tys. pkt. W lipcu zanotował gwałtowny wzrost (reakcja na dobre wieści z Celonu), ale paliwa do zwyżek nie starczyło na długo. Pod koniec roku wskaźnik znów wrócił w okolice 3 tys. pkt. Zdaniem analityków większość spółek biotechnologicznych jest niedowartościowana. Czas pokaże, czy w 2025 r. inwestorzy dostrzegą ten potencjał.