Spółki z potencjałem do portfela na 2025 rok. Na kogo stawiają analitycy?

Patrząc na tegoroczne stopy zwrotu głównych indeksów (WIG ok. 5 proc. na plusie, a WIG20 ok. 2 proc. pod kreską), wielu posiadaczy akcji spółek z warszawskiego parkietu może być zawiedzionych. Po udanych pod względem stóp zwrotu pierwszych miesiącach tego roku, które przyniosły nowe rekordy hossy na krajowym parkiecie, dalsza część roku to wyraźne schłodzenie nastrojów, a korekta zabrała nierzadko znaczną część wypracowanych wcześniej zysków. Z opublikowanych strategii biur maklerskich wynika, że w przyszłym roku koniunktura na krajowym rynku akcji będzie łaskawa i pozwoli inwestorom zarobić na akcjach notowanych na GPW.

Banki z GPW nadal na celowniku

Mimo solidnych tegorocznych stóp zwrotu podobnie jak przed rokiem analitycy przychylnym okiem patrzą na akcje banków, które ich zdaniem nadal będą miały korzystne warunki do poprawy swoich wyników w otoczeniu wysokich stóp procentowych. W dodatku wszystko na to wskazuje, że podobnie jak w 2024 r. w sektorze tym będzie można zgarnąć atrakcyjne dywidendy. Zalecają jednak selekcję. Wśród banków z potencjałem do poprawy notowań eksperci wskazują na Alior Bank, który może się pochwalić rekordowym zyskiem netto za okres trzech kwartałów 2024 r. wynoszącym nieco ponad 1,8 mld zł i jednocześnie w tym roku po raz pierwszy w historii podzielił się zyskiem z akcjonariuszami, wypłacając dywidendę. Wśród polecanych znalazł się także PKO BP, którego walory w tym roku dały już całkiem dobrze zarobić, przynosząc ponad 30 proc. zysku. Mimo to zdaniem analityków akcje największego rodzimego banku nadal są atrakcyjnie wyceniane przy uwzględnieniu oczekiwanych dobrych wyników i perspektywę wypłaty solidnej dywidendy. Zwolenników ma też Bank Millennium, który nie powinien mieć problemów z poprawą wyników w najbliższych latach. Fundamentalnemu postrzeganiu banku sprzyja opublikowana strategia, w tym prognozowane wysokie ROE i zapowiedź powrotu do wypłaty dywidendy od 2027 roku.

Kandydaci do zwyżek w 2025 roku

Spośród pozostałych dużych spółek eksperci z biur maklerskich pozytywnie zapatrują się na akcje CD Projektu, licząc na ponowny wzrost zainteresowania spółką w związku z zapowiadanym zwiastunem czwartej części „Wiedźmina”. Jednocześnie z końcem listopada akcjonariusze przegłosowali wyznaczenie warunku wynikowego w programie motywacyjnym na poziomie 4 mld zł skumulowanego zysku netto dla lat 2025–2028. Zmianę nastawienia do walorów gamingowej spółki widać już od pewnego czasu na rynku. Po publikacji wyników za III kwartał i szybkiej realizacji zysków wróciły do łask i licząc od początku roku mogą się pochwalić stopą zwrotu wynoszącą blisko 70 proc.

W sektorze TMT analitycy stawiają na Cyfrowy Polsat, który wszedł w okres poprawy wyników, który ich zdaniem będzie kontynuowany w kolejnych okresach. Jednocześnie telekom może być jednym z głównych beneficjentów potencjalnych obniżek stóp procentowych w Polsce w przyszłym roku, co przełożyłoby się na niższe koszty finansowe.