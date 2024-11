Cykl Kitchina bardziej wyrazisty na GPW niż na Wall Street

Wyraźnie mniej negatywne niż na GPW są też statystyki dotyczące zmian S&P 500 od teoretycznego szczytu do rzeczywistego dołka (-13 proc. versus -31 proc.) oraz od rzeczywistego szczytu do rzeczywistego dołka (-25 proc. versus -38 proc.).

...ale na ogół jakaś słabość się jednak pojawiała

Jak pokazujemy na wykresach, faza spadkowa w przypadku S&P 500 jest relatywnie „płaska”, zdecydowanie mniej wyrazista niż na polskiej giełdzie. Ale czy to oznacza, że jej w ogóle nie ma? To stwierdzenie byłoby chyba zbyt daleko posunięte. Przecież jednak uśredniona ścieżka amerykańskiego benchmarku po 21 miesiącach fazy spadkowej wędruje do poziomu najniższego od niemal dwóch lat. Z takimi minimami mieliśmy do czynienia w siedmiu spośród ośmiu historycznych faz spadkowych z ostatnich trzech dekad.

Największa trudność w praktyce polega na tym, że choć wiadomo z dużym prawdopodobieństwem, że w trakcie fazy spadkowej S&P 500 teoretycznie „powinien” zejść do wielomiesięcznego minimum, to nie wiadomo np., czy zanim to nastąpi, indeks przez nawet wiele miesięcy nie będzie jeszcze po drodze bił rekordów. W zależności od sposobu liczenia rzeczywisty szczyt S&P 500 miał miejsce średnio od trzech do ośmiu miesięcy po teoretycznym terminie.

Wall Street kontra GPW

Porównując zachowanie S&P 500 i WIG w trakcie cyklu Kitchina, zauważyliśmy intrygującą zależność. O ile przez większą część fazy wzrostowej nasze rodzime akcje typowo zachowują się relatywnie lepiej (tzn. drożeją mocniej niż amerykańskie), o tyle – średnio rzecz biorąc – szczyt tej siły relatywnej osiągają trzy miesiące przed teoretycznym szczytem cyklu Kitchina. A po osiągnięciu tego punktu kulminacyjnego zachowują się dla odmiany relatywnie słabiej – i ta słabsza postawa obejmuje potem niemal całą fazę spadkową cyklu (dopiero w jej końcówce modelowo dochodzi do stabilizacji).