Polskie spółki – tanie, z perspektywami i niechciane

Konrad Łapiński, zarządzający Total FIZ, nie liczy jednak na fajerwerki w najbliższym czasie. – Oczekujemy, że rok 2025 będzie w swej naturze kontynuacją ostatnich trzech kwartałów, czyli że indeksy nie zmienią istotnie swojej wartości – mówi. Łapiński przyznaje, że z jednej strony widać słabość gospodarki europejskiej, która zniechęca do inwestowania, ale z drugiej wyceny polskich spółek są na tyle atrakcyjne, że trudno znaleźć fundamentalne argumenty za ich sprzedawaniem. – Czynnikiem wyjątkowo trudnym do przewidzenia jest przebieg wojny w Ukrainie i wpływ na polski rynek nowo wybranego prezydenta USA – twierdzi Łapiński. Jego zdaniem oba te elementy mogą prowadzić do większej zmienności na naszym rynku – zarówno na plus, jak i na minus.

Według Nowakowskiego światowy kapitał jednak doceni wreszcie dobre perspektywy polskich spółek. – Pod tym kątem na GPW następuje sukcesywna poprawa. Po kilku kwartałach pogorszenia notowane spółki powinny odwrócić negatywne tendencje związane z dynamiką raportowanych wyników – twierdzi. Jak przewiduje, zjawisko to powinno utrzymać się również zarówno w tym, jak i w 2025 r. – Istotnym wsparciem w tym zakresie będą także wysokie transfery z budżetu UE do Polski. Zwracamy także uwagę na najwyższą od wielu lat stopę dywidendy dla indeksu WIG (około 6 proc.). W przyszłym roku strumień dywidend powinien być jeszcze większy. To środki, które prawdopodobnie będą reinwestowane na giełdzie – twierdzi zarządzający Santander TFI. Według Nowakowskiego okazji inwestycyjnych na GPW można szukać zwłaszcza w sektorach cyklicznych. Jakub Bentke z AgioFunds TFI radzi stawiać na banki, licząc na prawdopodobnie rekordowy rok mimo obniżek stóp procentowych, deweloperów oraz odzieżowych detalistów. Spółki budowlane zaś mogłyby skorzystać na odbudowie Ukrainy.