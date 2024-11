Trudno nie wierzyć w akcje z USA, nawet jeśli są bardzo drogie

Za oceanem euforia po wyborze Trumpa w piątek zaczynała już jednak przygasać i jeszcze zanim europejskie parkiety się zamknęły, Nasdaq raz po raz świecił na czerwono. Europejscy inwestorzy nie potrzebowali kolejnych sygnałów ostrzegawczych i też ruszyli do realizacji zysków.

Jędrzej Janiak, dyrektor ds. doradztwa inwestycyjnego, F-Trust iWealth, ocenił, że jak na razie trudno ostatecznie stwierdzić, na ile pierwsze reakcje rynków finansowych są końcowym etapem tzw. Trump trade, a na ile częścią nowego dłuższego trendu. – Kilka sesji po dniu wyborczym powinien się rozjaśnić obraz i powinny się pojawić wskazówki co do trwalszych tendencji – przewiduje. Co do rynku obligacji, to radzi unikać ekspozycji na stopę procentową. Jak też zauważa, wysokie rentowności obligacji i mocny amerykański dolar ewidentnie dały pretekst do wyraźnej korekty złota, a zapowiedzi wprowadzenia taryf celnych wpływają na przecenę innych surowców, w tym miedzi. W piątek miedź również traciła na wartości, a KGHM pod koniec dnia był najsłabszą dużą spółką, ze spadkiem o 3,7 proc. Do tego złoto osuwało się o 0,8 proc., a ropa naftowa o 3 proc.

– Wybory w USA wywołują początkowo spore zamieszanie, jednak ich wynik nie powinien istotnie zmienić średnio- i długofalowych perspektyw rynków finansowych. W światowej gospodarce jesteśmy obecnie na ścieżce obniżek stóp procentowych przez dwa kluczowe banki centralne (Fed i EBC) – komentował Mariusz Nowak, doradca inwestycyjny, BM Pekao. – Działania te powinny wpływać kojąco na borykającą się z różnymi problemami gospodarkę światową – dodał.

Kwartał korekty wyników

Zamożni klienci banków, biur maklerskich czy towarzystw funduszy inwestycyjnych, korzystający z usługi asset management, w średnim terminie mają sporo powodów do zadowolenia. Jak wynika z tabeli, którą prezentujemy na kolejnej stronie, wyniki w ujęciu rocznym oraz po trzech kwartałach tego roku są w większości dodatnie i nierzadko dwucyfrowe. III kwartał był jednak słabszy, szczególnie na polskim rynku akcji.