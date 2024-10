Karuzela z przejęciami nie zwolni. Końcówka roku będzie ciekawa

Czytaj więcej Ubezpieczenia Duża fuzja na rynku ubezpieczeń w Polsce Aegon, Compensa Życie i Vienna Life od początku października działają jako jedna firma pod marką Vienna Life. W wyniku połączenia powstało czwarte towarzystwo ubezpieczeń na życie.

– Globalne trendy i geopolityczne wydarzenia, takie jak wybory w USA, wpływają na strategię inwestycyjną uczestników rynku. Inwestorzy czekają na stabilizację, a kluczowe decyzje będą zależały od dalszych działań największych gospodarek i ich podejścia do polityki pieniężnej oraz fiskalnej – mówi Marcin Rajewicz, ekspert ds. rynków finansowych w Fordacie.

Największą transakcją (około 1,2 mld zł) w III kwartale było przejęcie zakładów produkcyjnych i spółki operacyjnej od PPG przez grupę Qemetica, czyli firmę chemiczną (wcześniej działała pod nazwą Ciech) kontrolowaną przez Kulczyk Investment.

Duże emocje wzbudziło też przejęcie najstarszej na świecie marki turystycznej Thomas Cook przez polską grupę eSky z portfela funduszu MCI Capital. Wartości transakcji nie ujawniono. Podobnie jak w przypadku Sonko, producenta i dystrybutora wafli ryżowych, który został przejęty przez włoski holding Euricom. Stroną sprzedającą był producent napojów izotonicznych – Oshee.

Duży ruch na giełdzie

Mimo trwającej od niemal dwóch lat hossy dużym zainteresowaniem inwestorów cieszą się też spółki giełdowe. Przykładem jest Comarch, którego założycielem był profesor Janusz Filipiak. Zmarł w grudniu zeszłego roku, a stery przejęła jego córka Anna Pruska. Zapowiedziała mocniejsze wyjście za granicę. To właśnie m.in. w tym spółce ma pomóc fundusz CVC, który ogłosił wezwanie do sprzedaży jej akcji. Początkowo oferował 315,4 zł, natomiast potem podbił ofertę do 332,2 zł. Miała obowiązywać tylko do 4 października, ale ostatecznie ustalono, że będzie ważna do końca zapisów, czyli do 21 października. Nabywającymi akcje jest też rodzina Filipiaków, ale jedynym podmiotem, do którego docelowo trafią akcje, jest CVC. Natomiast dotychczasowi wiodący akcjonariusze staną się mniejszościowymi wspólnikami spółki kontrolowanej przez CVC.

W środę kurs Comarchu oscylował w okolicach 330,5 zł. Jest o 116 proc. wyższy niż 12 miesięcy temu. Zdaniem analityków oferta CVC jest atrakcyjna. Przy obecnej cenie akcji spółka jest warta 2,7 mld zł. Warto odnotować, że CVC jest też stroną innej giełdowej transakcji. Chodzi o Żabkę, której jest wiodącym akcjonariuszem i sprzedaje pakiet akcji w trwającym IPO. W środę zakończyły się zapisy w transzy dla inwestorów indywidualnych. Przy maksymalnej cenie (21,5 zł) wartość IPO przekracza 6,4 mld zł.