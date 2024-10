Duża fuzja na rynku ubezpieczeń w Polsce

Po uzyskaniu zgód Komisji Nadzoru Finansowego i wpisie do Krajowego Rejestru Sądowego nastąpiło prawne połączenie spółek ubezpieczeniowych i zmiana nazwy na Vienna Life. Tym samym firma staje się jednym z największych graczy na rynku ubezpieczeń na życie z łączną składką regularną 2 mld zł (dane za 2023 rok) oraz pełną ofertą ubezpieczeń dla klientów indywidualnych i grupowych.

Chcą namieszać w życiówce

- To pierwsza tej skali integracja trzech podmiotów na polskim rynku ubezpieczeń. Otwiera ona nowy rozdział dla nas, naszych klientów i partnerów. Mamy dobre produkty, efektywną dystrybucję, obsługę klienta 360 stopni i nie zwalniamy tempa. Nasza strategia zakłada dynamiczny, rentowny wzrost i inwestowanie w nowoczesne narzędzia oraz rozwiązania - mówi Tomasz Borowski, członek zarządu kierujący pracami Zarządu Vienna Life Towarzystwa Ubezpieczeń na Życie Vienna Insurance Group. - Jesteśmy zdeterminowani, by Vienna Life stała się synonimem innowacyjności, prostoty i pewności. Połączenie najlepszych doświadczeń i kompetencji trzech spółek daje nam unikalną przewagę, dzięki której zmieniamy układ sił w branży – przekonuje.

Połącznie wzmacnia też pozycję grupy VIG w Polsce. - Integracja trzech spółek to wyjątkowe osiągnięcie, które pokazuje determinację i siłę zespołu łączonych firm. Polska jest jednym z najważniejszych krajów dla Grupy VIG. W oparciu o naszą strategię koncentracji ten kluczowy i ważny rynek został wzmocniony. Dzięki połączeniu nowa Vienna Life wkracza do czołowych graczy w segmencie ubezpieczeń na życie w Polsce. Powstaje firma, która będzie wspierać wzrost, innowacje i która jest zorientowana na klienta oraz jest atrakcyjnym pracodawcą – komentuje Harald Riener, członek zarządu Vienna Insurance Group, odpowiedzialny za rynek polski.

Bez zmian dla klientów

Dzięki połączeniu klienci zyskują dostęp do pełnej oferty ubezpieczeniowej, która obejmuje wszystkie produkty dostępne wcześniej w Aegon, Compensa Życie i Vienna Life. Oznacza to szerszy wybór rozwiązań dopasowanych do różnych potrzeb. Połączenie towarzystw nie wpływa na warunki dotychczas zawartych umów ubezpieczeń, a tym samym nie wymaga żadnych działań ze strony klientów.

Bez zmian pozostają wszystkie procesy i procedury związane z wypłatami świadczeń. Klienci mogą też bez zakłóceń korzystać ze wszystkich dostępnych kanałów kontaktu – obsługę zapewniają ci sami pośrednicy, partnerzy oraz konsultanci infolinii. Szczegółowe informacje są dostępne na stronie www.viennalife.pl, która zyskała nową szatę graficzną zgodną z nowym brandingiem towarzystwa.