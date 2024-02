WykresDnia: Jak Chińczycy omijają amerykańskie cła

Liczby wskazują również na trudności, jakie stoją przed administracją Bidena, gdy podejmuje ona agresywne działania mające na celu ograniczenie zależności USA od globalnych łańcuchów dostaw zdominowanych przez geopolitycznych rywali, takich jak Chiny, których moce produkcyjne zapewniły jej dominującą rolę w dostawach wszystkiego, począwszy od sprzętu AGD do pojazdów elektrycznych.

– Stany Zjednoczone są największym konsumentem na świecie; Chiny są największym na świecie producentem – powiedział Robin Brooks, były główny ekonomista Instytutu Finansów Międzynarodowych (IFF). – Tak czy inaczej te dwie siły muszą się spotkać.

Amerykańskie działania mające na celu reorientację łańcuchów dostaw z Chin i ponowne wykorzystanie mocy produkcyjnych rozpoczęły się na dobre w 2018 r., kiedy ówczesny prezydent Donald Trump nałożył wysokie cła na handel z Chinami. Jego następca Biden utrzymał je na miejscu pomimo utrzymującej się rywalizacji handlowej i geopolitycznej między obydwoma mocarstwami.

W wyniku wprowadzenia ceł dostawy bezpośrednio z Chin stanowią obecnie niecałe 15 proc. importu do USA, w porównaniu z ponad jedną piątą w 2017 r. Jednak niektóre chińskie towary, które zostałyby wysłane bezpośrednio do USA, nadal trafiają do tego kraju przez Meksyk – bez naliczania tych samych opłat.

Ograniczenie zależności od Chin to łatwy chwyt dla polityków, ale rzeczywistość jest zupełnie inna” – powiedział Erik Devetak, dyrektor ds. produktów i danych w Xeneta. Prawdziwa reorganizacja globalnej produkcji byłaby „ogromnym przedsięwzięciem, które zajmie wiele lat i wymagać będzie kolosalnych inwestycji oraz interwencji państwa” – dodał.

Meksyk nie jest jedynym beneficjentem ruchu Chin w kierunku eksportu towarów, które mogłyby później trafić do Stanów Zjednoczonych, najpierw do kraju trzeciego. Pekin odnotowuje także nadwyżki w handlu z takimi krajami jak Wietnam, Singapur i Filipiny, które z kolei odnotowują rosnące nadwyżki z USA, co sugeruje, że chińscy producenci w dalszym ciągu czerpią korzyści z popytu amerykańskich konsumentów na ich towary, powiedział Brooks.