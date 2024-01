WykresDnia: Po oszukańczym wpisie Bitcoin na rollercoasterze

parkiet.com

Krótko po zamknięciu rynku we wtorek konto X SEC opublikowało ogłoszenie, że zatwierdziło bitcoinowe fundusze ETF do rozpoczęcia handlu, co było powszechnie oczekiwane przez rynek kryptowalut. Ten post został opublikowany przez oszusta. W fałszywym poście tuż po godzinie 16:00 czasu waszyngtońskiego podano, że SEC „wydaje zgodę na notowanie funduszy ETF #Bitcoin na wszystkich zarejestrowanych krajowych giełdach papierów wartościowych”. Zostało natychmiast zauważone w mediach społecznościowych, serwisach z wiadomościami biznesowymi i Bloomberg TV.

Nieco ponad 10 minut później przewodniczący SEC Gary Gensler napisał na swoim koncie osobistym w serwisie X: „Konto @SECGov na Twitterze zostało przejęte i opublikowano nieautoryzowany tweet. SEC nie zatwierdziła notowania i handlu produktami będącymi przedmiotem obrotu giełdowego na rynku kasowym.”

Rzeczniczka SEC stwierdziła, że ​​pierwotny post „nie został opublikowany przez SEC ani jej pracowników”. Do godziny 17:00 pracownicy SEC odzyskali kontrolę nad kontem X, a fałszywy post został usunięty.