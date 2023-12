WykresDnia: Brytyjski PKB zmniejszył się w październiku o 0,3 proc.

– Firmy przygotowują się na kolejny trudny rok. W obliczu słabego popytu i ciągłej presji na koszty firmy uważnie przyglądają się kosztom ogólnym i ostrożnie podchodzą do poziomu zatrudnienia i inwestycji. W obliczu wyborów na horyzoncie ważne jest, aby unikać dodawania dodatkowych warstw niepewności do otoczenia biznesowego. Dążenie do jak największego konsensusu w sprawie środków pobudzających wzrost gospodarczy, takich jak przyspieszenie planowania i łączności z siecią lub polityki zachęcające do innowacji i wdrażania technologii, pomogłoby w budowaniu zaufania i odblokowaniu dalszych inwestycji – stwierdził Jones.

Po informacji o spadku PKB funt spadł dziś o jedną trzecią centa w stosunku do dolara amerykańskiego, do 1,2525 dolara.

Traderzy mogą dochodzić do wniosku, że Bank Anglii najprawdopodobniej obniży stopy procentowe w 2024 r., jeśli gospodarka będzie słabnąć.

– PKB Wielkiej Brytanii spadł w październiku o 0,3 proc. miesiąc do miesiąca, w porównaniu z 0,2 proc. we wrześniu i braku szacunków, co zwiększa presję na Bank Anglii przed czwartkową decyzją w sprawie stóp procentowych – mówi Lindsay James, strateg inwestycyjny w Quilter Investors. – Choć jutro ani przez jakiś czas nie oczekuje się żadnych obniżek stóp procentowych, kluczowe będzie to, jak BoE monitoruje dalszy wzrost gospodarczy i co może to oznaczać dla ścieżki stóp procentowych. Jeśli tego rodzaju dane gospodarcze będą się utrzymywać, wezwania do obniżek stóp procentowych prawdopodobnie przybiorą na sile.