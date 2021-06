Optymizm się utrzymuje

Choć przyczyn 5% inflacji w USA należy dopatrywać się częściowo w efektach przejściowych, to jednak część uczestników rynku może spodziewać się, że przedstawiciele amerykańskiej Rezerwy Federalnej mocniej uderzą w jastrzębie tony na kończącym się w środę posiedzeniu. Wielokrotnie już zwracaliśmy uwagę, że wyższy od oczekiwań odczyt majowej inflacji, ze względu na wzrost cen usług restauracyjnych czy samochodów używanych, mógł być tylko krótkotrwały, co zapewne odnotują również członkowie FOMC. Tak więc w przypadku utrzymania status quo dalsze wzrosty pozostają scenariuszem bazowym. Te można by wyobrazić sobie nawet ton komunikatu, najnowszych prognoz czy konferencji prasowej uległ pewnym modyfikacjom, ze względu na postępującą odbudowę gospodarczą po przejściu pandemii. Fed udowadniał już z przeszłości, że potrafi zmieniać parametry polityki monetarnej bez zmniejszania stopnia akomodacyjności, co nie niosło za sobą żadnych negatywnych reperkusji gospodarczych. Dwie publikacji wyższej od oczekiwań inflacji w USA nie wytrąciło uczestników rynku z wyśmienitych nastrojów i zapewne Fed nie zdecyduje się na taki ruch.