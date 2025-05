Inwestorzy łaskawszym okiem spojrzeli na dolara. Na jak długo?

– O ile handlowy pokój między Chinami i USA nie rozwiewa niepewności w długim terminie, to dla biznesu jest to niezbędne okno czasowe, które pomoże przekalibrować strategię. Obniżka ceł okazała się być znacznie większa niż oczekiwano (przed weekendem mówiono o 60–80 proc.), co może pomóc rozwiać obawy o łańcuchy dostaw, presję cen i dostęp do rynków – wskazują analitycy firmy XTB i dodają. – Dla dolara może to z kolei oznaczać powrót do poziomów sprzed „dnia wyzwolenia”. W ostatnich tygodniach niepewność wobec polityki gospodarczej Trumpa generowała nastroje pod hasłem „sprzedaj USA”, czyniąc zarówno rynek akcji, jak i długu mniej atrakcyjnymi. Normalizacja stosunków handlowych pomoże złagodzić kryzys zaufania wobec dolara, niemniej nieprzewidywalność prezydenta USA skłoni zapewne inwestorów do dywersyfikacji portfolio między regionami. Stopniowe wygasanie niepewności handlowej przywraca też wagę czynnikom monetarnym, tj. różnicy w stopach procentowych w strefie euro i USA. Względna poprawa warunków handlowych sprawiła więc, że euro, jen i frank wytraciły nadwyżkę wzrostu wobec dolara – dodają eksperci.