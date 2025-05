Na ile złoty zdyskontował już obniżkę stóp procentowych?

Złoty teoretycznie miał bowiem czas przygotować się na obniżkę stóp. Już bowiem w kwietniu Adam Glapiński zmienił ton z jastrzębiego na gołębi i przyczynił się do osłabienia naszej waluty, która i tak cierpiała w związku z rynkową niepewnością napędzaną przez temat ceł. Para EUR/PLN skoczyła z poziomu 4,12 do okolic 4,30. Złoty stracił również wobec franka, którego wycena wzrosła z 4,28 zł do 4,65 zł. Najlepiej złoty zachowuje się w ostatnim czasie wobec dolara. Para USD/PLN utrzymuje się poniżej poziomu 3,80, co trzeba wiązać jednak głównie za słabością dolara na globalnym rynku.