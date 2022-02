Mocniejszy złoty po decyzji RPP

Rada zgodnie z rynkowymi oczekiwaniami podniosła stopy o 50 punktów bazowych. Główna stopa procentowa wzrosła do 2,75%, jest to już piąta podwyżka z rzędu (od października RPP podniosła stopę referencyjną z 0,1% do 2,75%). W komunikacie po wczorajszym posiedzeniu można przeczytać, że w dłuższej perspektywie czasu nastąpi obniżenie inflacji, co ma mieć związek z wygaśnięciem części globalnych szoków podbijających dynamikę cen, a także działania NBP - podwyżki stóp procentowych. Z drugiej storny zaznaczono, że istnieje ryzyko utrzymania się inflacji powyżej celu inflacyjnego NBP, który wynosi 2,5% +- 1 procent. Ekonomiści oczekują, że na kolejnych posiedzeniach dojdzie do kolejnych podwyżek i że wkrótce może to być nawet poziom 3,75%. Dziś ważnym wydarzeniem dla złotego, jak i polskich spółek (szczególnie z sektora bankowego) będzie konferencja prasowa prezesa NBP, która rozpocznie się o godzinie 15:00.