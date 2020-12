Dzień prawdy dla CD Projektu

Gra CD Projektu 10 grudnia trafiła na PC, Xbox One, PlayStation 4 oraz Stadię. Wersje na Xbox One oraz PlayStation 4 będą działały także na Xbox Series X|S oraz PlayStation 5. Polskie studio nie spodziewa się problemów związanych z rozpoczęciem masowego pobierania gry. Przypomina, że już od 7 grudnia gracze mogli pobierać „Cyberpunka" w ramach tzw. preload, co powinno zapobiec ewentualnemu przeciążeniu serwerów.