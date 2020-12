Potężna redukcja w ofercie PCF

Z kolei zapisy dla inwestorów instytucjonalnych kończą się 9 grudnia. Przypomnijmy, że zarząd ustalił cenę akcji nowej emisji dla inwestorów indywidualnych na 46 zł, dla inwestorów instytucjonalnych na 50 zł (a w transzy pracowniczej na 41,4 zł). Ustalona została także ostateczna liczba akcji oferowanych. Będzie to 4 125 024 sztuk, w tym 2 062 512 stanowią walory nowej emisji oraz tyle samo akcje sprzedane przez dotychczasowych akcjonariuszy. Do inwestorów indywidualnych trafi 618 750 akcji nowej emisji, do inwestorów w transzy pracowniczej 42 297, natomiast inwestorom instytucjonalnym zostanie zaoferowanych 1 401 465 akcji nowej emisji oraz wszystkie akcje sprzedawane.