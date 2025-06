Czytaj więcej Firmy NewConnect chce odbić. Ale mu się nie udaje Od początku roku WIG zyskał 25 proc., a NCIndex symboliczne 3 proc. W dłuższym terminie rynek alternatywny wypada jeszcze gorzej. Jak znaleźć tam okazje inwestycyjne?

W dokumencie informacyjnym możemy przeczytać, że posiadane aktywa obrotowe grupy są wystarczające do pokrycia bieżących kosztów działalności operacyjnej w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. Żeby w pełni zrealizować plany konieczne będzie dofinansowanie.

„W okresie najbliższych 12 miesięcy grupa planuje pozyskiwać środki finansowe przede wszystkim poprzez udział w programach dotacyjnych oraz wykorzystanie potencjału kapitału docelowego poprzez emisję akcji. Dodatkowo, zakłada możliwość uzyskania środków z tytułu sprzedaży wybranych aktywów trwałych, a także rozważa opcję pozyskanie pożyczek od osób powiązaniach jako instrumentów uzupełniających” – czytamy w dokumencie.

Ze względu na wczesny etap rozwoju, grupa nie wygenerowała dotychczas dodatnich przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, a pierwsze przychody ze sprzedaży na skalę przemysłową przewidywane są w I półroczu 2026 r.

Jakie są plany Green Lanes

Zarząd podkreśla, że działalność grupy wpisuje się w ideę rozwiązań sprzyjających ochronie środowiska. Uprawa roślin o wysokim przyroście biomasy w ciągu roku pozwala na bardziej efektywną walkę z globalnych ociepleniem - na 1 kg suchej masy roślinnej, przypada 2,08 kg związanego dwutlenku z atmosfery. Okres wegetacji konopi mieści się w zakresie 100-150 dni, co stwarza możliwość nawet dwukrotnego zbioru w ciągu roku w warunkach europejskich (np. Chorwacja), a co za tym idzie wspomniane rośliny są w stanie zneutralizować dużą ilość CO2. Hektar konopi odnawianych co roku może pochłonąć do 25 ton CO2 w porównaniu do lasów, które rocznie absorbują około 4-5 ton CO2 na hektar.

Spółka podkreśla również, że dodatkowo konopie są rośliną jednoroczną, w odróżnieniu od drzew leśnych, które wymagają kilkudziesięciu lat, zanim będą gotowe do wycinki.