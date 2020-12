Kurs Codeaddict wystrzelił

Codeaddict podaje, że jednocześnie będzie nadal rozwijać dotychczasowe projekty, m. in. w obszarze software development, który niemal w całości odpowiadał za przychody w 2019 r. Codeaddict jest także głównym partnerem oraz współtwórcą Raisemana - platformy crowdinvestingowej, która dzięki finansowaniu społecznemu umożliwia gromadzenie środków na produkcję gier. Projekt rozwijany jest we współpracy z INC. W najbliższych miesiącach spółka ma także zaprezentować aplikację skierowaną do odbiorców związanych z e-sportem, którą tworzy we współpracy z austriacką spółką gamingową.