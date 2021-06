Rebranding i personalne zmiany w grupie Zygmunta Solorza

O rebrandingu w grupie Polsatu mówi się od kiedy w 2014 r. Cyfrowy Polsat stał się właścicielem sieci komórkowej Plus. Ówczesny prezes Cyfrowego Polsatu Dominik Libicki uważał, że rebranding to strategiczna decyzja. Mówił nam wtedy w wywiadzie o dwóch wariantach nazw dla grupy: „Polkomsat" i „Polsat Plus". To właśnie ta druga wersja wchodzi teraz na afisze.