T-Mobile płaci najwięcej. Zależało mu na paśmie LTE

Szacujemy, że Orange Polska ma do dopłaty jeszcze 412 mln zł. Wygrał bloki B i C z zakresu 700 MHz. Za każdy zapłaci ostatecznie 356 mln zł, czyli razem 712 mln zł.

T-Mobile Polska do dopłaty ma ponad 480 mln zł. Wygrał bloki A (700 MHz) i G (800 MHz). Za A zapłaci 356 mln zł, a z a G - 425,45 mln zł. To razem około 781,5 mln zł.

P4 dopłaci jeszcze 426 mln zł. Zdobył blok E i F za odpowiednio 370,38 mln zł i 356 mln zł. Razem wyłoży 726,4 mln zł.

Polkomtel wylicytował blok D, za który zapłaci 363,12 mln zł. Do dopłaty ma jeszcze około 213 mln zł.

Dwa telekomy oficjalnie: odebraliśmy rezerwacje

- Tak, odebraliśmy decyzje rezerwacyjne. Tak jak zapowiadaliśmy w naszej strategii na koniec 2028 r. planujemy mieć w zasięgu 5G ponad 90 proc. populacji Polski. Nowe częstotliwości są kolejnym ważnym kamieniem milowym w rozwoju sieci Orange. To sieć istotna z punktu widzenia odporności i wysokiej jakości usług, także na rzecz bezpieczeństwa. Cieszymy się, że – choć z opóźnieniem – te częstotliwości do nas trafiły – skomentował Witold Drożdż, członek zarządu Orange Polska.

- Tak, możemy potwierdzić, że wczoraj odebraliśmy decyzje rezerwacyjne z UKE. Technicznie jesteśmy gotowi do uruchomienia sieci na nowych częstotliwościach, przede wszystkim z zakresu 800 MHz, a start zależy teraz w głównej mierze od terminu otrzymania wpisów do rejestru urządzeń radiowych, o które to wpisy w najbliższym czasie będziemy wnioskować do UKE – komentuje Jakub Chajdak z biura prasowego T-Mobile Polska.