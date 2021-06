Inwestorzy wyprzedają akcje CD Projektu

W grudniu 2020 r. zadebiutował „Cyberpunk 2077". Liczne błędy w wersji na konsole mocno obniżyły sprzedaż gry. Sprawiły, że Sony usunęło do odwołania z PlayStation Store cyfrową wersję. Nadal trwają rozmowy w sprawie przywrócenia jej do sklepu. Zarząd polskiego studia nie chce deklarować, kiedy to się stanie. Sygnalizuje, że do tego czasu trudno spodziewać się poprawy sprzedaży „Cyberpunka".