CD Projekt rozczarował. Drugi kwartał też będzie słaby

- Zamierzamy wywiązać się z obietnicy danej graczom w styczniu. Choć widzimy znaczną poprawę, duża część zespołu nadal pracuje nad tym, by gracze mogli czerpać jeszcze większą przyjemność z gry w „Cyberpunka”. Jednocześnie wprowadzamy pierwsze wewnętrzne zmiany związane z transformacją studia. To długotrwały proces, jednak wiemy, że jest on konieczny, byśmy mogli efektywnie pracować nad dwoma projektami AAA jednocześnie - deklaruje Adam Kiciński, prezes CD Projektu. Podczas konferencji prasowej szef studia potwierdził, że poza kolejnymi aktualizacjami do „Cyberpunka 2077” oraz darmowymi dodatkami do gry, spółka planuje wydać w drugiej połowie roku „Cyberpunka” i „Wiedźmina 3" na najnowszą generację konsol. Potwierdził też, że latem tego roku premierę będzie miał "The Witcher: Monster Slayer", gra mobilna studia Spokko.