Pandemia napędza biznes AB

Spółka IT miała miała 2,3 mld zł skonsolidowanych przychodów w III kwartale roku obrotowego 2019/2020 (rozpoczętego I lipca 2019) wobec 1,87 mld zł rok do roku. Skonsolidowany zysk netto wyniósł 12,14 mln zł wobec 10,27 mln zł rok do roku.