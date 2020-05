Draw Distance ze stratą, skupia się na dodatku do najnowszej gry

Zarząd przewiduje, że do końca II kwartału liczba sprzedanych egzemplarzy gry przekroczy 40 tys., z czego co najmniej 30 proc. stanowić będzie sprzedaż na konsolach. Od połowy maja Coteries of New York dostępne będzie na licznych wyprzedażach wiosenno-letnich, w tym na najpopularniejszej wyprzedaży na Steam, jak również na promocji w Nintendo eShop. W ocenie zarządu te działania powinny znacząco zwiększyć sprzedaż gry.