Platige Image: drzwi się otwierają

– Już obserwujemy sporo korzyści związanych z tą współpracą. To przede wszystkim jeszcze lepsza rozpoznawalność na rynkach zagranicznych i łatwiejsze rozmowy z potencjalnymi klientami. Ostatnio opublikowaliśmy efekty naszych prac przy „Wiedźminie" i spotkały się one ze świetnym odbiorem. To bardzo pomaga w nawiązywaniu nowej współpracy. Widzimy także wzmożone zainteresowanie ze strony potencjalnych pracowników i współpracowników z całego świata. Wiele osób chciałoby pracować nad najpopularniejszym na świecie serialem. Zespół Platige staje się bardziej międzynarodowy – tłumaczy „Parkietowi" Karol Żbikowski, prezes Platige Image.