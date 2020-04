Rynek wierzy, że branży IT wirus nie zaszkodzi

Nawet jeśli branża IT poradzi sobie w okresie trwającej pandemii lepiej niż inne sektory, to i tak odczuje spowolnienie całej gospodarki. Podczas recesji popyt na usługi informatyczne firm spada. Tną one koszty i szukają oszczędności. Podobnie z popytem konsumenckim. Dochody wielu gospodarstw domowych się obniżą i wraz z nimi obniży się również zapotrzebowanie na gadżety czy sprzęt IT.