Notowania Asbisu podczas poniedziałkowej sesji idą mocno w górę. Około godz. 12 za akcję trzeba zapłacić ponad 23 zł po wzroście o 8 proc. Uwagę zwraca wysoki obrót. Od rana właściciela zmieniły już akcje Asbisu o wartości przekraczającej 5 mln zł. Entuzjazm inwestorów jest reakcją na opublikowane dziś wyniki za maj 2025 r. Są one zaskoczeniem, bo dane za I kwartał sugerowały, że sytuacja w branży jest trudna.

Jakie wyniki miał w maju Asbis

W maju 2025 r. Asbis wypracował 320 mln USD przychodów wobec 228 mln USD w maju 2024 r., co oznacza wzrost o około 40 proc.

- W dalszym ciągu udowadniamy, że potrafimy wypracować wzrost sprzedaży. Po bardzo dobrym kwietniu, zamknęliśmy jeszcze lepszy maj, który był najlepszym majem w naszej historii. Największą dynamikę wzrostu odnotowaliśmy na rynkach RPA i Polski, które osiągnęły imponujące, trzycyfrowe wzrosty – komentuje Serhei Kostevitch, prezes Asbisu. Dodaje, że wśród krajów o najwyższej sprzedaży w maju wyróżniły się Zjednoczone Emiraty Arabskie, Słowacja, Ukraina oraz Kazachstan, natomiast Polska utrzymała solidną piątą pozycję w strukturze kluczowych rynków. Z kolei w ujęciu produktowym największym popytem cieszyły się smartfony, pamięć DRAM, procesory oraz laptopy.

Ile warte są akcje Asbisu

Asbis jest dystrybutorem IT na rynkach Europy, Bliskiego Wschodu i Afryki. Działalność grupy opiera się na trzech filarach. Pierwszy to dystrybucja sprzętu i oprogramowania komputerowego stosowanego przez klientów w biurach i ośrodkach przetwarzania danych, jak również elektroniki użytkowej. Drugi obszar to działalność naukowa, badawczo-rozwojowa, tworzenie oprogramowania, produkcja i marketing produktów pod markami własnymi. Z kolei trzeci obszar to projekty sprzedaży rozwiązań do dużych przedsiębiorstw.