TSG: Nagroda z zysku na horyzoncie

Można oszacować, że wspomniane 75 proc. od skonsolidowanego zysku daje ponad 27 mln zł, a kapitał TSG dzieli się na prawie 7,3 mln akcji. To z kolei oznacza, że maksymalny potencjalny poziom dywidendy przypadający na walor to około 3,7 zł. W piątek po południu kurs akcji spadał o ponad 2 proc., do 101,7 zł, co implikowałoby stopę dywidendy w okolicach 3–4 proc. TSG wchodzi w skład indeksu makrosektorowego WIG.GAMES, który wystartował 18 marca. Spośród spółek, które go tworzą, oprócz TSG dywidendę w tym roku wypłaci tylko PlayWay. Jak dużą, tego jeszcze nie wiadomo.