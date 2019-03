Przetasowania na rynku

– Ostatnie lata to coraz szersze otwarcie się Steama na gry niezależne małych producentów, co w konsekwencji przyniosło rekordową liczbę premier. Obecnie każdego miesiąca na Steamie ukazuje się ponad 700 gier, co daje średnią powyżej 20 dziennie – informuje Łukasz Kosiarski, analityk Pekao Investment Banking. Dodaje, że mimo wzrostu liczby użytkowników platformy Steam dostępny katalog cały czas rośnie jeszcze szybciej. Średnia sprzedaż gry spada, przez to coraz większa część produkcji debiutuje niezauważona i nie zarabia na siebie. Jeszcze kilka lat temu praktycznie nie było takich przypadków.