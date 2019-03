W branży gier tegoroczna wiosna zapowiada się gorąco

Na rynku głównym i alternatywnym notowanych jest już ponad 30 spółek działających w branży gier. We wtorek akcje większości z nich zyskiwały na wartości. Ponad 5 proc. szedł w górę kurs TSG, a 11 bit studios drożało o ponad 3 proc. Z kolei na NewConnect pozytywnie wyróżniało się Ultimate Games: to właśnie na tej spółce był największy obrót na rynku, a jej akcje zyskiwały ponad 7 proc. Tuż za nią było The Farm 51, drożejące o ponad 4 proc. Mniejszymi obrotami, ale za to potężną, kilkudziesięcioprocentową zwyżką notowań, mogło się natomiast pochwalić 7Levels.