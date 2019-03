Technologiczna bitwa o inwestorów giełdowych

Ruch Asseco to także odpowiedź na ostatnie wydarzenie w obszarze IT w branży domów maklerskich. Nie tak dawno autorską platformę mInwestor uruchomił DM mBanku. – mInwestor działa dopiero dwa miesiące, a już połowa naszych klientów inwestuje w nowym systemie – podkreśla Barbara Tomczuk, dyrektor w DM mBanku. Nową platformę, eTrader, uruchomił też ostatnio CDM Pekao. Została ona stworzona przez zespół CDM Pekao we współpracy z firmą Efigence.