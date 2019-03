Zygmunt Solorz. Założyciel Polsatu przegrywa z rządem w Paryżu

Według ministerstwa, arbitrzy orzekli, że nie doszło do wywłaszczenia akcjonariuszy Sferii. Zdanie to brzmi dość enigmatycznie, a ponieważ strony arbitrażu umówiły się, że nie będą dzielić się informacjami jego dotyczącymi można tylko się domyślać o co chodzi. Bithell i Juvel pozwały państwo pierwotnie za to, że decyzje UKE doprowadziły do tego, że Sferia nie mogła efektywnie korzystać z przyznanych jej częstotliwości, co doprowadziło do utraty korzyści biznesowych. Wartość sporu była duża: 475,2 mln dol., czyli dziś ok. 1,8 mld zł.