Kontrakt z Pocztą podbił wycenę Sygnity

Zakres sygnowanej umowy obejmuje wprowadzenie modyfikacji do zintegrowanego systemu Poczty oraz udzielenie licencji na oprogramowanie stworzone na potrzeby projektu. Maksymalne wynagrodzenie, które otrzyma Sygnity, to 30,7 mln zł brutto, w tym 20,7 mln zł obejmuje okres podstawowy, czyli czas od podpisania umowy do września 2022 r. Opcjonalnie, kontrakt może zostać wydłużony dwukrotnie – każdorazowo o 12 miesięcy.

Łączna wartość kontraktów usługowych podpisanych w tym roku przez giełdową spółkę z Pocztą Polską przekroczyła 50 mln zł – informuje Sygnity.