Ruszyły polsko – czeskie rozmowy w sprawie kopalni Turów

Afera wokół kopalni węgla brunatnego Turów wybuchła po tym, gdy Czesi złożyli pozew przeciwko Polsce, dotyczący negatywnego wpływu tego zakładu na rejony przygraniczne. To właśnie w ramach tego postępowania pod koniec maja Trybunał Sprawiedliwości UE nakazał Polsce zatrzymanie eksploatacji złoża Turów do czasu rozstrzygnięcia skargi Czechów. Polska nakazu nie wypełniła, bo wiązałoby się to także z zamknięciem elektrowni Turów, co zachwiałoby bezpieczeństwem energetycznym kraju. W reakcji na to Czesi kilka dni temu złożyli wniosek do TSUE o zasądzenie 5 mln euro dziennie kary dla Polski za niewykonanie obowiązku natychmiastowego zatrzymania wydobycia w odkrywce Turów. Rozmowy w sprawie polubownego zakończenia sporu trwają. Jeśli ekspertom w piątek nie uda się wypracować ram porozumienia, negocjacje będą kontynuowane. Następnie projekt umowy musi być jeszcze zatwierdzony przez rządy obu państw.