PGNiG zarabia na handlu gazem

W I kwartale grupa PGNiG wypracowała 13,76 mld zł przychodów i 0,78 mld zł czystego zarobku - wynika z szacunkowych danych opublikowanych przez spółkę. W ujęciu rok do roku spadły one odpowiednio o 4 proc. i o 27 proc. O 4 proc., do 2,08 mld zł zmniejszyła się również wartość zysk EBITDA. Gdyby go jednak skorygować o stosunkowo duże odpisy aktualizujące majątek trwały, wówczas jego wartość byłaby znacznie lepsza niż rok temu. Co równie ważne rynek oczekiwał słabszych wyników od opublikowanych przez spółkę. W konsekwencji dziś na otwarciu sesji akcje PGNiG kosztowały 3,81 zł, co oznaczało wzrost ich kursu o 2,1 proc.