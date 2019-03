Podatek od kopalin. W końcu ulga dla KGHM?

Pytanie, czy cokolwiek się zmieni, bo temat podatku powraca jak bumerang. Zaledwie w ubiegłym tygodniu w Sejmie wiceminister energii Grzegorz Tobiszowski powiedział, że trwają prace – także w Ministerstwie Finansów – nad zniesieniem daniny. PiS obiecywało to w kampanii wyborczej w 2015 r., gotowy był nawet projekt zawieszenia podatku na 10 lat. Po wyborach nic się nie zmieniło, bo dla Skarbu Państwa to wartki strumień gotówki, jakiego nie do uzyskania z dywidend. Od wiosny 2012 r. do końca 2018 r. KGHM zapłacił 11,2 mld zł podatku od wydobycia kopalin.