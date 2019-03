Herbert Wirth. Sierra Gorda przyniesie oczekiwany zwrot

Odnieśmy się do ostatniej wyceny opublikowanej przez obecny zarząd KGHM. Podano w niej, że kopalnia będzie funkcjonować przez 25 lat i wyprodukuje 4,4 mln ton miedzi. Załóżmy, że przez te 25 lat cena miedzi będzie taka jak dzisiaj, czyli 6,4 tys. USD za tonę. Przy tych założeniach Sierra Gorda osiągnie łączny przychód w wysokości prawie 28 mld USD, co przy dzisiejszym kursie daje 106 mld zł. Wiemy, że marża operacyjna to około 35 proc., co daje zysk operacyjny za cały okres w wysokości ponad 37 mld zł, z czego na KGHM przypadnie 55 proc., a więc 20 mld zł.