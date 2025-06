Czytaj więcej Surowce i paliwa KGHM inwestuje w gospodarkę obiegu zamkniętego Koncern stawia m.in. na skup odpadów i złomów metalonośnych oraz prowadzi prace zmierzające do efektywnego ich przetopu. Ponadto kontynuuje prace przy projekcie Żelazny Most.

„W przypadku złóż rud miedzi i srebra należy wspomnieć, że część surowców krytycznych, takich jak nikiel i platynowce, jest odzyskiwana w procesie produkcji w KGHM-ie. Zatem eksploatacja nowych złóż może stanowić dodatkowe źródło pozyskiwania również tych surowców” – przekonuje resort klimatu i środowiska.

Obecnie należące do KGHM-u huty w Głogowie i Legnicy wytwarzają siarczan niklu. Resort zwraca jednak uwagę, że jego użyteczność jest ograniczona, gdyż nie ma on właściwości predysponujących go do wykorzystania w procesie produkcji baterii.

Resort klimatu i środowiska zapowiedział, że wkrótce rozpoczną się konsultacje projektu ustawy o zapewnieniu dostępu do surowców krytycznych, w tym do surowców ważnych dla krajowej gospodarki. Do końca roku zostanie też przygotowany krajowy program poszukiwań surowców krytycznych (KPPSK). „Przygotowanie i realizacja krajowego planu poszukiwań źródeł surowców krytycznych oraz realizacja projektów strategicznych to dwa najważniejsze spośród licznych działań mających na celu zabezpieczenie i dywersyfikację dostaw na rynek europejski surowców określanych jako krytyczne” – twierdzi prof. Krzysztof Galos, geolog kraju oraz wiceminister klimatu i środowiska. Projekt KPPSK zakłada wydanie w latach 2026–2033 łącznie 182,5 mln zł na prace mające na celu wstępne poszukiwanie złóż kopalin do produkcji surowców krytycznych, w tym rud miedzi.

KGHM czeka na ograniczenie obciążeń podatkowych

Duży potencjał, który posiada grupa KGHM-u w zakresie zwiększania krajowego wydobycia miedzi, to jednak za mało, aby próbować go wykorzystać w kolejnych latach. Do tego potrzebne są pieniądze, których koncernowi brakuje. Z tego też powodu spółka od dawna postuluje przeprowadzenie zmian w przepisach dotyczących podatku od kopalin, którego jest głównym płatnikiem. W 2023 r. tylko z tego tytułu musiała odprowadzić 3,5 mld zł, a w ubiegłym już prawie 3,9 mld zł. Resort finansów zakłada, że w tym roku danina wyniesie 3,5 mld zł. To wartości porównywalne z inwestycjami realizowanymi przez KGHM w Polsce. W 2023 r. wyniosły one 3,5 mld zł, a w ubiegłym 3,9 mld zł. Na ten rok planowane są na poziomie 3,8 mld zł.

Jak wskazuje w niedawnym wywiadzie dla „Parkietu” Andrzej Szydło, prezes KGHM-u, spółka potrzebuje optymalnego rozwiązania podatkowego, które pozwoliłoby na dalszy rozwój. „Musimy wziąć pod uwagę nie tylko kwestię budowy trzech nowych szybów w istniejącej już infrastrukturze, ale i realizację kolejnych szybów, nowego zakładu przeróbki czy kwestię zagospodarowania odpadów z tzw. flotacji. Do tego dochodzi rozbudowa infrastruktury w zakresie energii elektrycznej, gospodarki wodno-ściekowej, sprężonego powietrza, gazu itd.” – wyliczał Szydło. Minister finansów Andrzej Domański już jakiś czas temu zapowiedział zmianę formuły podatku miedziowego. Szczegółów na razie jednak brak.